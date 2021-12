Santpedor va posar ahir en marxa el Món del Joc, el Parc de Nadal, amb mesures covid adaptades a les circumstàncies actuals. Instal·lat al pavelló municipal, també obre avui, demà i dijous, i els dies 2, 3 i 4 de gener del 2022. L’Ajuntament de Santpedor ha informat que ha establert un seguit de mesures perquè la proposta es pugui celebrar de forma segura.

Així, el Parc de Nadal 2021-2022 tindrà dos torns diaris de dues hores cadascun (de 4 a 6 i de 6 a 8 del vespre) i amb un aforament màxim de 60 nens i nenes simultàniament. D’aquesta manera, es pretén evitar aglomeracions i que el màxim número d’infants puguin gaudir del Món del Joc. També, en aquest sentit, els pares no podran accedir a la zona d’esbarjo, sinó que s’ho miraran des de la graderia, a excepció de l’espai delimitat de la ludoteca, adreçada a infants de 0 a 3 anys.

El preu de l’entrada és de 5 euros, amb la possibilitat d’adquirir un abonament de tres dies per 12 euros, o un abonament complet per 20 euros. Els més petits podran gaudir de preus d’entrada reduïts. La compra de les entrades i abonaments es podrà fer a les instal·lacions del Pavelló. La mascareta serà obligatòria per als infants de més de 6 anys.