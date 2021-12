Santpedor tornarà a tenir Cavalcada de Reis el proper 5 de gener, tot i que amb canvis i ajustos al context de prevenció per la situació sanitària. L’Ajuntament i la Comissió de Reis han fet modificacions en el recorregut per evitar el màxim possible les aglomeracions i s’ha reduït el seguici, que comptarà amb les carrosses de Ses Majestats però no hi haurà comitiva a peu.

Els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran el 5 de gener a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l’Església. Allà rebran les claus del poble de mans de l’alcalde, Xavier Codina. Seguidament iniciaran el recorregut, que passarà pels carrers Ample, Doctor Vila, Vell, Monjo, Pons Grau, Privilegis i Roger de Flor fins arribar a Cal Llovet, on es farà el lliurament dels regals. Enguany, l’entrada a la sala serà limitada i exclusiva per a les persones que hagin recollit el tiquet el dia abans a la tarda a Cal Llovet mateix. D’aquesta manera, es pretén evitar aglomeracions dins el recinte. El regidor de Cultura, Agustí Comas, explica que “aquest any es permeten les cavalcades però la situació sanitària ens fa ser prudents. Amb l’objectiu d’evitar al màxim les aglomeracions, s’ha canviat el punt d’inici i el recorregut, s’han reduït els punts de parada i s’ha limitat l’entrada a Cal Llovet”.