Cardona ha donat llum verd als pressupostos del 2022, que s’eleven a un total de 6.234.973 euros, un 8,5 % més que els de l’any passat. Segons l’alcalde, Ferran Estruch, tenen una clara voluntat «expansiva» després de dos anys de pandèmia, «i amb projectes d’impacte» com la creació del nou polígon industrial, que incideixen «en aspectes clau com l’ocupació i el treball». Els nous comptes es van aprovar en el darrer ple municipal amb els vots a favor del govern d’ERC però sense el suport de l’oposició, després que JxC es va abstenir i el PSC hi va votar en contra.

L’expansió d’aquests pressupostos respon a la previsió a l’alça dels ingressos, amb petits increments en els recursos ordinaris tot i el manteniment generalitzat de les taxes i preus públics, però amb aportacions més considerables tant de la Generalitat com de l’estat a través dels Fons de Cooperació Local, i dels ajuts europeus Next Generation. També s’esperen uns ingressos patrimonials de prop de 66.000 euros a través de lloguers i concessions, i derivats del retorn previst amb l’entrada en funcionament del sistema de recollida porta a porta aquest 2022. Tot plegat, dona lloc a uns comptes que se sustenten «en quatre pilars, com són les persones, l’habitatge, la promoció econòmica i la sostenibilitat», segons va defensar al ple la regidora d’Hisenda, Anna Maria Sala. Més d’1,5 milions en inversió Uns aspectes que, segons els republicans, es veuen reflectits en les inversions previstes, que enguany pugen a 1.513.382 euros, en gran part (1,16 milions) provinents de subvencions, de les quals ja n’hi ha el 60 % de concedides. Una de les grans apostes és la creació del nou polígon industrial La Cort II, just davant de l’actual, amb una primera fase d’inversió per a la seva adquisició i urbanització, i que es completarà el 2023. Segons Estruch «és un projecte clau d’aquest mandat, que permetrà disposar de més sòl perquè puguin créixer les empreses existents i atraure’n de noves». Dues terceres parts de les inversions previstes són de subvencions, de les quals n’hi ha el 60 % de concedides També destaquen actuacions urbanístiques, en gran part concentrades al nucli de La Coromina, i especialment el projecte de la nova plaça a tocar de la d’Àngel Guimerà, «i que ajudarà a la transformació d’aquest espai i a la seva regeneració urbanística». Fora de La Coromina, també s’invertirà en millores a la via pública i en espais i equipaments, com la finalització de la zona esportiva, la instal·lació d’un sistema de climatització al teatre Els Catòlics, o la construcció d’un skate parc i un rocòdrom. A nivell de sostenibilitat, durant el 2022 es preveu completar la renovació de l’enllumenat públic i la instal·lació de plaques solars a la biblioteca, mentre que « les àrees de serveis socials i polítiques d’igualtat també surten reforçades», sosté Estruch. En aquest sentit, entre altres coses es rehabilitarà un habitatge d’emergència per a víctimes de violència de gènere, i es crearà una partida per a un Pla Local de Beques de l’Escola de Música. També es mantenen els 25.000 euros d’ajudes al Pla Local de Servei a les Persones, es reforçarà el SAD amb més personal, i es contractarà un tècnic per a la prestació del servei de cures a la llar. Pel que fa a les polítiques d’habitatge, s’invertirà en un pla de foment de l’habitatge públic i en la rehabilitació del bloc del carrer Doctor Merli i de dos habitatges més a la Colònia Arquers. Així mateix, «seguirem impulsant l’oficina local d’habitatge» i es mantindran les partides de 15.000 euros de suport a l’accés al lloguer i de 12.000 per a la seva rehabilitació. El 2022 també s’implementarà la masoveria urbana en un dels habitatges de la Colònia Arquers.