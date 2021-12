Una combinació entre el punt d’eclosió de la pandèmia i l’estructura social de la comarca serien factors que explicarien per què el Bages va ser el 2020 el territori de tot Catalunya que va registrar, de llarg, un creixement més accentuat de defuncions en relació amb l’any anterior (prepandèmic). Un augment que va ser generalitzat a tot el país; que tot i que no es pot atribuir en la seva totalitat al coronavirus és evident que aquest en va ser l’element fonamental; que va tenir una plasmació territorial molt variable, però que al Bages es va disparar. Tal i com ja va explicar aquest diari (vegeu edició de l’11 de desembre) aquesta comarca va encapçalar, de llarg, el rànquing d’increment de defuncions en relació amb les xifres del 2019. Mentre al conjunt de Catalunya la puja va ser del 23,61%, al Bages hi va haver 645 morts més que en l’any anterior, fins a sumar-ne un total de 2.338, el 38,10% més. Només s’hi apropava el Pallars Jussà (+37,2%), però la resta de demarcacions ja se situaven per sota del 30%, i més de la meitat de les comarques (23, en concret) per sota del 20% d’augment.

Per què aquesta incidència tan accentuada? Per a Teresa Sabater, directora de sector Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès del CatSalut (i que ocupava el càrrec de gerent en funcions durant la pandèmia) l’explicació, que deixa clar que «no parteix de cap estudi científic», sinó del que es va viure de primera mà, es podria trobar en una convergència de factors.

«D’entrada, cal tenir present que la Catalunya Central és l’àrea que va rebre els primers grans focus d’eclosió de la pandèmia», recorda, «com hi ha el cas molt clar que tothom recorda de l’Anoia», que el març del 2020 es converteix en la primera zona, concentrada a la Conca d’Òdena, on es va haver de decretar un confinament just abans del general, «per l’aparició del que va ser el primer brot de gran envergadura del coronavirus a Catalunya». Aquest brot de l’Anoia, explica Sabater, «se’ns va estendre ràpidament cap al Bages». A partir d’aquesta circumstància, s’hi afegirien altres elements, «però principalment dos que, a més a més, hem de situar en el context de la primera onada. És a dir, en els inicis de la pandèmia a Catalunya, que com hem dit en més d’una ocasió ens va venir com un tsunami. Coneixíem molt poc el virus i com havíem d’actuar. Es van fer mans i mànigues per afrontar-lo, però ens va passar per sobre, aquí i a tot arreu». Per tant, ja hi havia en la fatídica combinació un focus especialment virulent i concentrat d’un virus que en aquell moment s’afrontava encara amb molt desconeixement. I què ho agreuja mortalment al Bages? Per a la director de sector del CatSalut aquí s’hi sumen dos trets propis de la comarca que, per exemple, el diferencien de l’Anoia, que d’entrada va se l’epicentre d’aquell primer impacte: «D’una banda, que parlem d’una comarca amb una piràmide d’edat força envellida, més, per exemple, que l’Anoia, i a més amb un nombre de places de residència molt gran. Té un dels índex més alts de places per habitant». Teresa Sabater exposa que la mortalitat en aquell moment de gent en residències va ser molt alta: «quan, en aquella primera eclosió, el virus entrava en un centre residencial era molt difícil aturar-ho i l’impacte era molt gran. És dels àmbits on ho vam passar especialment malament, perquè en aquells moments no sabíem com aturar-ho».

De fet, mirades al detall les xifres de defuncions del Bages del 2020 reforçarien aquesta hipòtesi de factors. De les 2.338 que es van registrar a la comarca (per covid o per qualsevol altra malaltia), el 75% corresponien a la franja d’edat compresa entre els 71 i els 95 anys (1.775). Si encara ho acotem més, només entre els 81 i els 90 anys hi va haver prop d’un miler de morts (956), que suposa el 40% del total de la comarca. I si ho concentrem en la franja de cinc anys més castigada, d’entre 86 i 90 anys, suposa per si sola (570) una quarta part del total de defuncions al Bages el 2020.

Quatre setmanes crítiques

Quant a la concentració de gran part de l’impacte mortal del coronavirus en l’eclosió de la primera onada, les xifres setmanals de defuncions a la comarca l’any passat son prou eloqüents. Entre les setmanes 13 i 16 (del 23 de març al 19 d’abril) es van registrar 532 defuncions, gairebé una quarta part de les que hi hauria en tot l’any. En cadascuna d’aquestes es va superar el centenar de morts, començant per la del 23 al 29 de març (n’hi va haver 128), quan es complien quinze dies de l’eclosió del focus de la Conca d’Òdena. La setmana més fatídica al Bages va ser la del 30 de març al 5 d’abril, amb 143 defuncions.

D’altra banda, reforçant la hipòtesis de factors, cal dir que al Bages el 23% de les defuncions es van registrar en residències sòciosanitàries, mentre que la proporció de la mitjana de Catalunya va ser del 21%. A la comarca, el 44,5% de les morts van ser en centres hospitalaris (a Catalunya el 50,5%), i el 25% en domicilis (pel 22,5% a Catalunya).

La directora de sector Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès del CatSalut subratlla que a les residències «hi tenim, majoritàriament, gent molt vulnerable» i reitera que «ens va agafar l’impacte d’una onada territorialment concentrada en un moment, l’inicial, de molt menys coneixement de la malaltia, perquè en les onades posteriors s’han anat incorporant, fruit de l’experiència prèvia, noves mesures, com les sectoritzacions». I també eines «que en aquell moment pràcticament no disposàvem. Per exemple, en les onades posteriors el que ha estat una eina fonamental ha estat el fet de poder fer PCR a tots els contactes estrets, amb la qual cosa podies tallar cadenes de transmissió». I, és clar, Teresa Sabater destaca la importància cabdal, en l’últim any, de la vacunació «que ens ha ajudat a tenir una gran estabilització».

En aquest sentit, i tot i que sense disposar encara de dades definitives, Sabater creu que en aquest 2021 que ara tanquem «hi haurà hagut un impacte més homogeni, malgrat no dubto que estarem encara per sobre de la mitjana de Catalunya, igualment motivat per l’estructura poblacional que tenim. Una regió sanitària amb un envelliment clarament més gran que, per exemple, l’àrea metropolitana».