Els infants de Sant Fruitós ja han fet el seu particular comiat festiu del 2021 i benvinguda del 2022. El pavelló municipal ha acollit la celebració del Cap d’Any Infantil–Festa de l’Home dels Nassos, que ja s’ha convertit en tota una tradició i que ha comptat amb l’actuació del grup Dàmaris Gelabert. Amb el seu espectacle «Mou el cos» ha aportat l’animació als infants i familiars que, tots asseguts, omplien la meitat de l’aforament, complint les normes sanitàries en vigor per la pandèmia.

Amb la presència de la popular figura de l’Home dels Nassos s’han pogut seguir i celebrar les 12 campanades anticipades de Cap d’Any.

Per contra, cal recorda que les noves restriccions dictades pel Govern de la Generalitat per intentar contenir els efectes de la pandèmia han portat l'Ajuntament de Sant Fruitós a suspendre els actes que havia anunciat per celebrar el Cap d'Any, que preveia seguir les 12 campanades a mitjanit sota el Cobert de la Màquina de Batre i continuar la revetlla al pavelló esportiu municipal. Feia gairebé vint anys que Sant Fruitós no celebrava la revetlla, i en aquest pas del 2021 al 2022 també haurà d’esperar.