Si en el balanç de l’evolució de la covid a les residències de la regió central de la setmana passada el 9,37% dels centres tenien casos no controlats, en aquest, el percentatge ha ascendit al 12,5%. Encara que la xifra de centres amb algun cas actiu és la mateixa, 31 (un 32,3% del total), l’afectació del virus és diferent.

Amb data del 18 de desembre, hi havia 9 residències de les 96 de la regió sanitària de la Catalunya Central amb nivell vermell, és a dir, amb algun cas actiu però no controlat. En l’últim balanç proporcionat pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya els centres en vermell han augmentat a 12. Per tant, aquesta setmana hi ha tres centres més que compten amb nous casos i brots en investigació.

D’altra banda, la Generalitat classifica amb el color taronja aquelles residències que presenten casos positius, però on el brot es considera controlat i es garanteix l’aïllament dels espais del centre. El 18 de desembre, hi havia 22 residències en aquesta categoria. Aquesta setmana, els centres amb casos controlats són 19. Per tant, s’ha passat en set dies de tenir un 22,9% dels centres en nivell taronja a tenir-ne un 19,8%.

Al conjunt de Catalunya hi ha en l’últim balanç facilitat per la Generalitat un total de 184 centres residencials que tenen algun cas positiu de covid-19 entre els seus usuaris. En concret, 118 residències de gent gran, 42 centres de persones amb discapacitat, 6 centres residencials de salut mental, i 18 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i altres. Hi ha 580 persones residents amb covid (l’1% del total), en l’últim balanç, els positius representaven el 0,6% del total.

Durant la setmana del 19 al 25 de desembre, el virus ha deixat 23 defuncions, mentre que hi ha hagut 62 ingressos hospitalaris de persones residents. Pel que fa als professionals, 1057 han donat positiu (2,2% del total) els últims 14 dies; hi ha 8 persones treballadores ingressades i 3 a l’UCI.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, entre les persones usuàries hi ha 367 casos actius (el 0,7% dels residents) en 118 residències i 777 professionals afectats (1% del total). Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 164 casos actius entre els residents (2,5%), i 225 professionals afectats (3,1% respecte al total). Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 26 casos actius entre els residents, i 21 professionals afectats.

El 97,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,9% tenen la pauta completa. El 95,0% de les persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 92,6% ha rebut la primera dosi i el 92,1%, la pauta completa.

La darrera setmana, del 19 al 25 de desembre, s’han fet 12.982 proves PCR i 1.776 tests d’antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya. Un 4,10% de les proves fetes han resultat positives.