Després de l’impàs de l’any passat per la pandèmia, l’Ajuntament de Súria ha reprès la publicació del calendari de sensibilització mediambiental la Closcaneta, que retorna amb una nova imatge de la tortuga, realitzada per la dissenyadora local Maria Vila. Aquest any, el calendari anirà dedicat a la prevenció de residus.

En el full de cada mes, el calendari s’hi inclouen recomanacions per evitar el malbaratament de recursos i afavorir el reciclatge i la recollida selectiva, i també informació sobre la distribució dels residus en els contenidors de recollida selectiva.