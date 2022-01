Dos projectes passats pel ple, nombrosos informes, llargues tramitacions, i moments de picabaralla política finalment ben resolts. És part de la llista d’entrebancs que ha hagut de superar el projecte de la futura residència de gent gran i centre de dia de Sallent que, si no hi ha cap més imprevist, s’ha d’obrir camí aquest 2022 amb l’inici de les obres dues dècades després (el 2001) que l’Ajuntament adquirís els terrenys de la Fàbrica Vella ja amb la intenció de construir-hi el nou edifici. Poc pensaven els polítics del moment que es trigaria tant a poder fer realitat un equipament de màxima necessitat per l’obsolescència de l’actual.

Una urgència que, entre altres coses, ha estat clau per acostar les posicions divergents sobre l’emplaçament que durant anys ha enfrontat les forces polítiques del consistori, però que ara les que actualment el formen (ERC al govern i Junts per Sallent i Fem Poble, a l’oposició) han donat suport unànime al projecte (el segon) en la seva aprovació definitiva. Un vistiplau tan esperat que ha convertit en «històric» el dia de l’aprovació, perquè es culminava un periple pel qual fins fa ben poc encara no es veia el final.

El que ara s’ha aprovat té les bases en un avantprojecte que ja es va plantejar el 2008, però que no va culminar fins al setembre del 2016 amb l’aprovació inicial del primer text que es va sotmetre a votació. Era una proposta de l’equip de govern del moment, encapçalat per l’aleshores CiU, que no va tenir el suport d’ERC, principal partit a l’oposició, amb qui ja havia topat perquè era crític amb l’emplaçament pel risc d’inundabilitat que hi veia. Proposava canviar la Fàbrica Vella, propera al riu, per un espai propietat de la Sareb davant el pavelló o per l’àmbit de Cal Sala, però el govern va fer valer la seva majoria per tirar endavant la seva aposta per la Fàbrica Vella.

Un inici ajornat sis anys

Amb aquest tràmit fet i amb els informes favorables requerits, només calia l’aprovació definitiva, amb la qual cosa l’Ajuntament preveia poder iniciar les obres aquell mateix any (ja en farà 6) i enllestir-les el 2019. Però va sorgir un entrebanc inesperat que ha retardat l’operació fins ara. Aquell desembre, l’estat va aprovar una modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, que enduria les restriccions sobre noves activitats (entre elles la construcció de noves residències) en les anomenades zones de flux preferent, en què «el corrent de l’aigua és més significatiu i pot provocar danys importants a béns i persones». La normativa posava en risc la viabilitat de la proposta que Sallent acabava d’aprovar, de manera que es va aturar el procés en espera que l’ACA es pronunciés al respecte, i finalment va acabar confirmant que una part de l’edifici que es pretenia fer quedava en zona inundable.

Tot plegat desmuntava bona part de la feina feta perquè obligava a redefinir el projecte per allunyar de la zona de risc la part de l’edifici afectada, i no va ser fins al febrer del 2019 que l’Ajuntament va encarregar la redacció del nou projecte, que si bé tan sols havia de preveure el desplaçament de la futura residència uns metres, implicava temps per a la reformulació de càlculs i estructures i perquè l’operació anava lligada a una planificació de planejament urbanístic en l’àmbit de la Fàbrica Vella.

Si la situació ja era prou complicada per la lentitud a què es veia abocat tot el procés, la revisió del projecte va coincidir, a més, amb l’arribada de les eleccions municipals del 2019, amb canvis al govern, que des d’aleshores lidera ERC amb majoria, mentre Junts va passar a l’oposició, on també hi ha Fem Poble (vinculat a la CUP). Els republicans, que sempre havien defensat una altra ubicació que precisament evités possibles riscos d’inundabilitat, ara es debatien entre reprendre el debat del canvi de lloc o mantenir-se en la línia del govern anterior i culminar el procés de redefinició del projecte per no retardar-ne encara més la seva execució.

2021: l’encarrilament definitiu

Finalment, el nou govern es va decantar per aquesta darrera opció, i el febrer passat es feia l’aprovació inicial, per unanimitat, del nou projecte ja refet. A partir d’aquí, quedava pendent la gestió i el finançament, tenint en compte que dels 8 milions de cost inicialment previstos l’Ajuntament en tenia 5 d’assegurats i havia de buscar una fórmula per als restants.

S’havia plantejat la gestió externa a través d’una entitat sense ànim de lucre que hi aportés el capital, però finalment s’ha optat per un finançament (de 7 milions) amb fons públics i una gestió també pública. Un anunci que arribava fa uns quants dies, coincidint amb l’aprovació definitiva del projecte, novament per unanimitat, i que posarà la primera pedra aquest 2022. D’aquesta manera, i després d’anys d’espera, d’aquí a uns mesos Sallent tindrà una nova residència de 90 places i 30 de centre de dia.