L’Ajuntament de Súria ha aprovat l’inici dels tràmits per a la implantació del model de contenidors intel·ligents en el sistema de recollida selectiva al municipi. D’aquesta manera, el poble se sumarà a un model que ja han implementat altres municipis de la comarca, i amb què quedaria descartada l’opció del porta a porta que havia defensat l’equip de govern anterior.

L’acord, que es va aprovar en el darrer ple municipal per 6 vots a favor (PSC i GIIS), 4 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS), desenvolupa una moció que el consistori havia aprovat el mes de maig passat. Actualment, el percentatge de recollida selectiva a Súria és del 35%, lluny dels nivells que es registren en altres municipis. En la moció aprovada el maig s’expressava la voluntat de «mantenir àrees de contenidors al carrer, millorar-ne els espais i entorns, i reduir-ne el nombre, mentre s’aposta per un sistema de recollida d’alt rendiment».

Arran de la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva, queda suspès un acord de l’any 2017 sobre la implantació del porta a porta. L’Ajuntament ha informat que encarregarà a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener l’elaboració de l’estudi econòmic, la memòria, el reglament del servei i el disseny i realització de les campanyes necessàries per implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents.

A diferents municipis del Bages han estat implantats sistemes basats en contenidors intel·ligents o en el porta a porta com a mitjans per incrementar el percentatge de recollida selectiva. Fins ara, diversos municipis bagencs han manifestat la voluntat d’implantar contenidors intel·ligents amb control d’accés i identificació d’usuari.

El model ja s’aplica a Balsareny, Rajadell i a les urbanitzacions de Sant Fruitós de Bages, que preveu estendre’l a tot el municipi ,i hi ha altres poblacions com Sallent que ja han anunciat que l’aplicaran aquest any vinent. El nou sistema es basa en uns contenidors amb control d’accés i la identificació dels usuaris mitjançant una targeta personalitzada per poder-los obrir el dia que toca. A més, com que cada habitatge disposa de la seva pròpia targeta, es pot tenir un control de qui els ha obert i quan.