La millora de la carretera B-431, que connecta Calders amb Prats de Lluçanès, és una de les reivindicacions històriques de Sant Feliu Sasserra. El punt on l’Ajuntament posa el focus és el tram que connecta el municipi bagenc amb l’eix Transversal, que consta d’uns vint quilòmetres marcats pels revolts tancats. El traçat sinuós de la via dificulta el pas dels vehicles més voluminosos i, en aquest sentit, el consistori reclama accions a la Generalitat per garantir la seguretat viària i millorar la connectivitat del poble.

«Els giravolts pronunciats i la poca amplada, d’uns sis metres, són les principals mancances de la carretera», exposa l’alcalde de Sant Feliu, Josep Romero. El batlle posa de manifest que el problema s’accentua «amb el pas dels camions, que en els revolts poden arribar a ocupar la totalitat de la calçada», i també destaca que «la via esdevé més perillosa els dies de pluja o de glaçades». Amb tot, afirma que, durant els últims anys, s’han registrat diversos accidents en aquest tram.

Una reforma urgent

Romero remarca «la urgència» de començar la reforma per «suavitzar els revolts que hi ha» i, d’aquesta manera, «garantir la seguretat d’una carretera altament transitada». I és que la B-431 és la principal porta d’entrada de Sant Feliu a la resta de la comarca i, per tant, «no només hi circulen transportistes que es dirigeixen a les indústries de la zona, sinó també veïns que van a comprar, al metge o a l’escola d’altres municipis de la vora», explica. Per aquest motiu, lamenta que «l’administració hagi arraconat un projecte que fa més de dues dècades que es reivindica al poble».

De fet, l’any 2005 la Generalitat ja va redactar un estudi per tirar endavant les millores a la B-431. «En aquell moment, es va estimar que les obres suposarien un cost de catorze milions d’euros», recorda Romero. Tot i això, «els treballs mai es van arribar a executar a causa de l’arribada de la crisi econòmica del 2008», comenta. Després d’aquell episodi, les converses entre la Generalitat i l’equip del govern local van quedar aturades i «el document es va soterrar en un calaix», explicita l’alcalde, que sospita que, amb el context pandèmic, tampoc no serà fàcil tirar endavant les obres.

Una nova oportunitat

No obstant això, l’Ajuntament ara veu una nova oportunitat per reprendre el camí mig fet després que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori hagi aprovat dur a terme reparacions a la B-431 a partir de l’any vinent en el seu pas entre Calders i Artés (vegeu desglossat). «El nostre objectiu és treballar perquè, des de la Generalitat, també es tingui en compte el tram de carretera que afecta Sant Feliu», manifesta l’alcalde. De moment, el consistori ha iniciat converses amb el delegat territorial de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a la Catalunya Central, Antoni Massegú. «El nostre objectiu és traslladar al departament la necessitat d’actuar a la B-431 per garantir la seguretat dels desplaçaments», remarca.

«L’Ajuntament ja es donaria per satisfet si s’actués sobre els revolts més pronunciats», assegura Romero, que afegeix que «endolcir el traçat de la carretera canviaria per complet la qualitat de vida dels veïns del municipi». El batlle considera que tirar endavant aquesta reforma «no solament permetria millorar la seguretat viària, sinó també millorar la connectivitat del poble, i afavorir que els empresaris concebin Sant Feliu com un bon lloc on ubicar la seva empresa i que més famílies joves decideixin quedar-se a viure aquí».