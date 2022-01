El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat aquest dimarts el camí que està seguint la mineria del Bages de la mà del propi Govern, i en aquest sentit n’ha posat en relleu tant les «bones perspectives» de futur, com el fet que aquest avanci cap a una activitat el màxim de sostenible. Aragonès ho ha expressat aquesta tarda en el decurs d’una visita a Súria, en què ha pogut conèixer de primera mà la mina de Cabanasses i les instal·lacions d’ICL acompanyat del conseller delegat de l’empresa, Patricio Chacana, i de la direcció de la factoria.

Posteriorment, s’ha traslladat a l’ajuntament, on ha signat en el llibre d’honor, s’ha reunit amb l’alcalde, Albert Coberó, i ha mantingut un breu intercanvi d’impressions amb el conjunt de regidors.

En una breu atenció a la premsa, el president de la Generalitat ha posat en relleu que ICL és una de les empreses més importants de la comarca del Bages «i la més important de Catalunya en l’àmbit de la mineria», amb la qual, ha dit, el Govern de la Generalitat «ha estat treballant intensament sobretot per garantir que la continuïtat de l’activitat sigui el més sostenible possible i amb la millor qualitat de llocs de treball». En aquest sentit, ha explicat que més enllà de tractar qüestions que s’han anat treballant en el passat, «i que he tingut l’oportunitat de fer-ho des de les meves responsabilitats anteriors, ho he volgut conèixer de primera mà». Aquest era el motiu de la visita, que li ha permès constatar «que les perspectives són positives en relació amb l’activitat».

«Tot el que és la reducció del runam salí i permetre que millori la qualitat de les aigües és un dels reptes més importants»

El Govern té encara diversos fronts oberts en relació amb el desenvolupament dels plans d’ICL al Bages, com ara la construcció del nou col·lector de salmorres, que ja apareix en els pressupostos de la Generalitat. Uns pressupostos que Aragonès ha volgut destacar que «ja són vigents per a aquest any i això ens proporciona una eina mot important per donar qualitat de vida als nostres ciutadans».

El president ha incidit en que el nou col·lector de salmorres és una de les qüestions que s’han tractat en la trobada amb la direcció de l’empresa «com a exemple de treball conjunt fet amb anterioritat. Cal subratllar que aquesta serà una aportació que es fa en diversos any i que anirà apareixent els pressupostos dels propers exercicis, que reflectiran aquest esforç inversor de la Generalitat, que en bona part és assumit per l’empresa, però que la Generalitat avança i és qui promou les obres». És en aquest punt que Pere Aragonès ha posat en relleu que la voluntat conjunta «és que, perquè aquesta activitat tingui continuïtat i puguem garantir els llocs de treball, caldrà ser el més sostenible possible des del punt de vista ambiental, i aquí tot el que és la reducció del runam salí i permetre que millori la qualitat de les aigües és un dels reptes més importants. I per això es farà aquest esforç amb el col·lector, igual com s’ha fet i s’està fent un esforç en l’àmbit de la planificació urbanística, que ha de permetre acabar d’ordenar tota l’activitat, i és també una de les qüestions que hem tractat avui».

Quant a la petició que ICL ha posat damunt la taula del Govern des de fa un any i mig per disposar d’un dipòsit temporal per continuar abocant abans no s’esgoti l’espai disponible al runam del Fusteret, i per al qual encara no s’ha donat una resposta definitiva (créixer en més alçada, en més perímetre o en un espai nou), el president de la Generalitat s’ha limitat a dir que «aquestes qüestions de detall, en el marc de la concreció del Pla Director Urbanístic s’aniran tractant i s’anirà avaluant la seva conveniència».

En el cas del col·lector de salmorres cal recordar que el mes d’abril passat la Generalitat va prendre el compromís de tenir-lo del tot acabat el 2025, renovant l’actual canonada obsoleta entre Abrera i Castellgalí i els dos ramals cap a Súria i Balsareny. Ho va dir el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va presidir ara fa vuit mesos a Súria la signatura del conveni entre el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao, i el president d’ICL Iberia, Carles Aleman, de cara al finançament i l’execució d’aquesta nova infraestructura. El nou col·lector tindrà una longitud de 122 quilòmetres i transcorrerà per 22 municipis del Bages i el Baix Llobregat, amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon. Es farà per trams, d’Abrera a Castellgalí, i d’aquí cap a Balsareny i cap a Súria i Cardona, de manera que es donarà continuïtat als 32 quilòmetres de col·lector que ja es van renovar els anys 2007 i 2008 entre Abrera i el Prat de Llobregat.