Com a mesura per descongestionar l'activitat al Centre d'Atenció Primària Goretti Badia, l'Ajuntament de Súria instal·larà en els pròxims dies a la plaça de la Serradora un espai per fer proves covid. Aquesta nova dependència provisional estarà ubicada a tocar de l’entrada principal del CAP surienc.

Així, es vol reduir l'impacte d'aquesta sisena onada de la covid en el centre, oferint un nou espai que estarà operatiu temporalment. La instal·lació d’aquesta nova dependència ha estat gestionada per l’àrea municipal de Sanitat, a partir dels contactes permanents que es mantenen amb la direcció de l’equip sanitari del CAP.