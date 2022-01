Els Reis de l’Orient han visitat un any més aquest dimecres al vespre els infants de Callús, amb una comitiva que rebuda per petits i grans amb un castell de focs en la seva arribada pel pont de Sant Mateu. Enguany, i a causa de les limitacions de la pandèmia, Ses Majestats han optat per no fer la tradicional parada per a l’adoració a l’església, i tampoc no s'ha pogut fer el repartiment de regals per les cases al final.

Tanmateix, la cavalcada ha lluit pels carrers del centre i els nens i nenes han pogut saludar de més a prop Melcior, Gaspar i Baltasar al Casal, seguint un circuit.