Les mesures de distanciament per la pandèmia han deixat la cavalcada de Reis de Sant Vicenç de Castellet amb una entrada menys triomfal de l’habitual (sense castell de focs) per evitar aglomeracions, però han tingut un contrapès positiu. Aquest distanciament, per al qual es demana una major distribució dels ciutadans al llarg del recorregut més ampli, ha fet que la comitiva disposés de força públic en tots els punts, sobretot en el primer tram del recorregut, que és quan passa pels carrers més cèntrics.

Ha estat una comitiva que, com ja és habitual, ha estat encapçalada per una lluïda esquadra de romans que al llarg de l’itinerari ha anat fent les seves evolucions, escortant un total de sis carrosses: a banda de les de Ses Majestats, les precedien la el patge, la dels àngels i la dels regals. Aquesta, situava al davant, s’estrenava enguany, inspirada en una màquina de tren. Davant la situació de pandèmia, els organitzadors han fet una ampliació del recorregut per evitar aglomeracions, la potenciació d’espais amplis i el respecte a les mesures de seguretat i prevenció en el marc de la situació de pandèmia en què es recordarà l’obligatorietat de portar mascareta. L’Associació Comissió Cavalcada de Reis n’ha eliminat el castell de focs al pont d’accés al municipi en el tram inicial del recorregut i la parada al Ramoneda per evitar la concentració de públic. Sí que s’ha mantingut el repartiment de caramels tradicional, amb una pluja dolça constant des de les carrosses. La comitiva s’ha pogut seguir des d’espais amplis com la zona de l’Excalèxtric, el Parc de la Mare, l’esplanada de davant de l’Institut i el carrer Pirineu. El recorregut per gran part del poble ha acabat amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça Clavé, on es feia la tradicional recepció dels Reis i els infants han pogut pujar un instant a l’escenari per saludar Melcior, Gaspar i Baltasar.