Les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa, acolliran demà, dia de Reis, les dues últimes sessions de l’emblemàtic Pessebre Vivent del Bages, que aquest Nadal ha tornat l’activitat després del parèntesis forçós de l’any passat per la pandèmia. Qui encara el vulgui veure en té l’oportunitat a les 6 i a les 7 del vespre. L’Associació Cultural Recreativa de Fals ha presentat enguany una representació molt similar a l’habitual, però amb alguna petita variació. S’ha habilitat un camí d’entrada i un altre de sortida per evitar creuaments de gent i guanyar fluïdesa. En total el conformen una trentena de quadres, que alterna escenes de paisatge costumista amb les de caràcter essencialment bíblic. L’aforament s’ha limitat a 250 persones i les entrades només es poden comprar anticipades per internet.