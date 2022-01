En la seva arribada a Sallent, els Reis de l’Orient s'han trobat aquest dimecres amb una nova comissió de rebuda, que havia treballat per transformar el parc Pere Sallés en un espai màgic per poder-se retrobar amb els infants sense les aglomeracions del centre. Amb les carrosses aparcades, Ses Majestats han fet un petit discurs davant l’escola, on l’alcalde els ha entregat les claus de les llars del poble, i després s'han desplaçat a peu fins davant la biblioteca. Melcior, Gaspai i Baltasar han saludat els nens i nenes, cadascun amb la seva filera, i els donaven una bossa de caramels.