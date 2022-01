Un recorregut diferent i en espais més amplis que abans de la pandèmia per evitar aglomeracions, però una clamorosa rebuda. És el que han trobat Melcior, Gaspar i Baltasar en la seva arribada aquest vespre a Santpedor, que és una de les poblacions que ha decidit modificar l’itinerari com a mesura antriscos en l’actual context de pandèmia.

Tot i que la comitiva també era més reduïda de l’habitual i no hi ha hagut seguici a peu, això no ha impedit el lluïment d’una cavalcada que canviava l’arribada des de la carretera de Callús per la plaça de l’Església, on l’alcalde, Xavier Codina, els ha lliurat les claus del poble. La comitiva ha continuat pels carrers Ample, Doctor Vila, Monjo, Pons, Grau, Privilegis i Roger de Flor, fins a Cal Llovet, per fer el tradicional lliurament de regals, tot i que l’entrada limitada.