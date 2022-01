Després dels bons resultats de l’any passat i de la situació encara delicada pel context de pandèmia, Súria ha tornat a optar per una rebuda estàtica però que transportés els infants en un ambient màgic i amb Ses Majestats ben a prop. Nombroses persones s'han acostat al campament reial en què s'ha convertit el parc Macary i Viader, seguint un circuit marcat que es podia fer tantes vegades com es volia però per torns i franges d’edat.