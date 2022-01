Ses Majestats els Reis de l’Orient van sorprendre ahir els infants de Sant Joan amb una arribada entre els arbres del turó del Mas Llobet. Melcior, Gaspar i Baltasar van tenir una càlida rebuda en un entorn màgic de llum i color, i que va anar precedida d’un espectacle amb pastors, follets i minairons, que van invocar en Fumera, el patge que des de la xemeiena de Cal Gallifa controla que els nens i nenes del poble facin bondat, perquè guiés Ses Majestats.

I així va ser. Amb els nervis a flor de pell des de feia estona, els infants esperaven amb candeletes l’arribada sota el bosquet, i van poder-los fer les primeres salutacions mentre es dirigien a peu fins a les carrosses que ja els esperaven sota el Mas per iniciar la cercavila. Anaven precedides pel so d’una batucada que guiaria tota la comitiva (més reduïda que en altres ocasions) per un itinerari variat en alguns trams perquè va buscar els carrers més amples de la vila, i així es van evitar aglomeracions. Ja ho havia avisat el patge abans de començar, que els Reis s’havien de cuidar perquè «són molt grans».

Enguany no hi va haver caramels, però la comitiva, amb les carrosses dels tres Reis, la del Fumera, la dels àngels, i la del patge van lluir com mai. El punt àlgid va ser al Parc Catalunya, amb l’entrega de claus, focs d’artifici i el parlament del rei Gaspar, que va prometre molts regals i van desitjar l’any que ve «poder veure els rostres d’il·lusió sota les mascaretes».