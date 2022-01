Aquest any la comitiva d’Artés no va comptar amb la figura el carboner que repartia entre els infants que no s’havien portat prou bé, però la cavalcada va lluir com sempre amb prop d’una desena de carrosses que van desfilar pels carrers del centre, recuperant l’habitual recorregut que només es va deixar de fer l’any passat. Això sí, marcat per les distàncies d’una cavalcada amb mascaretes i amb menys aturades del normal, també a l’hora de repartir caramels. El moment àlgid arribava amb la salutació final al parc de Can crusellas.