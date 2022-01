La plataforma veïnal que defensa la construcció de la futura biblioteca de Súria a l’antic edifici de Cal Pau no desisteix del seu objectiu d’aconseguir que l’equip de Goven (PSC i GIIS) reconsideri la seva posició de no fer-la en aquest emplaçament, i així li va traslladar de primera mà al mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà. Va ser aprofitant la visita que tots dos van fer conjuntament al municipi dimarts al vespre, quan van visitar les instal·lacions d’ICL per conèixer de primera mà la situació de l’empresa minera (vegeu edició d’ahir) i posteriorment es van traslladar a l’ajuntament per mantenir una breu trobada amb l’alcalde i els regidors. Va ser en aquest punt de la visita quan una trentena d’integrants de la plataforma es va concentrar davant l’edifici consistorial amb pancartes amb el lema «Biblioteca: com a Cal Pau, enlloc». En arribar, i abans d’entrar a l’ajuntament, Vilagrà s’hi va apropar i, uns minuts més tard, s’hi va afegir el president i van preguntar pel motiu de la demanda.

Miquel Sala, un dels portaveus de la plataforma, els va resumir la seva reivindicació i van demanar la intercessió de l’executiu català per reconduir els plans del govern local. Uns plans, però, que avancen en paral·lel, ja que recentment ja s’han adjudicat, per una banda, les obres d’enderroc de l’antic edifici de Cal Pau, per un import de 227.000 euros, i, per l’altra, la redacció del projecte tècnic bàsic i executiu per a la construcció, en aquest solar que en quedarà, d’un equipament social per a la gent gran, per un import de 59.500 euros.

Tal i com ha anat explicant aquest diari, i així li van transmetre a Aragonès i Vilagrà, els integrants de la plataforma (que es va posar en marxa fa més d’un any i que ja ha promogut una recollida de firmes) defensen el projecte que ja s’havia redactat en mandats anteriors per fer la nova biblioteca en aquest edifici de Cal Pau. Per contra, l’actual executiu, que va agafar les regnes del consistori en aquest mandat, ha fet un canvi de plans i considera més idoni situar aquest equipament cultural al solar que va quedar buit després de l’enderroc de l’antic cinema Califòrnia, i destinar Cal Pau a un Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR).

La plataforma argumenta sobretot que un equipament com la biblioteca aportaria dinamisme a un lloc cèntric com és Cal Pau i, alhora, sosté que el canvi de plans de l’equip de govern actual (que està en minoria tot i haver refet el pacte) en retardarà excessivament la construcció.

La plataforma reclama la necessitat de poder disposar aviat d’aquest nou equipament, i insisteix que l’opció de Cal Pau ja disposava d’un projecte, que ara s’ha d’encarregar de nou. Per contra, considera que la construcció d’un Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural no està justificada perquè sosté que les necessitats d’aquest servei ja estan cobertes amb el centre de dia de la residència Bell Repòs i amb l’esplai de la Caixa. En qualsevol cas, considera prioritària la nova biblioteca, i malgrat que el govern manté ferma la seva decisió de fer el SAIAR a Cal Pau i la biblioteca al Califòrnia, mantenen la reivindicació perquè hi hagi un replantejament abans no sigui irreversible.