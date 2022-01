Les mesures de distanciament van deixar la cavalcada de Reis de Sant Vicenç amb una entrada menys triomfal de l’habitual per evitar aglomeracions, però va tenir un contrapès positiu. Va fer que la comitiva disposés de força públic en tots els punts. Encapçalada per la lluïda esquadra de romans, estava formada per sis carrosses: a banda de les de Ses Majestats, les precedien la el patge, la dels àngels i la dels regals. Aquesta, s’estrenava enguany, inspirada en una màquina de tren.