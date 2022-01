Els nazis estaven convençuts que les seves roques contenien el Sant Grial. És per això que Heinrich Himmler, el cap de les SS del règim nazi, va visitar Montserrat el dia que Franco i Hitler s'entrevistaven a Hendaia, el 23 d'octubre de 1940.

Tant si les seves terres guarden el calze que es creu que va utilitzar Jesucrist en l'últim sopar com si no, el simbolisme de la 'muntanya serrada' és evident, des que es va trobar la imatge de la marededeu a la Santa Cova, segons la llegenda. La faula explica que l'any 880 uns pastors van veure caure del cel una forta llum acompanyada d'uns melòdics sons i que la setmana següent, el mateix dia de la setmana -un dissabte-, el fenomen es va repetir. Van avisar llavors el rector d'Olesa, que els va acompanyar els quatre dissabtes següents i va deixar constància de la visió.

El bisbe, en saber-ho, va organitzar una visita. És llavors quan van descobrir la cova on hi havia la imatge. En intentar traslladar la talla, es van adonar que pesava tant que era impossible de transportar. Això va ser interpretat com que la verge no desitjava canviar de lloc i es va ordenar construir-hi una capella.

A partir d'aquí, la llegenda al voltant de la màgia de la muntanya no ha parat d'augmentar. Es creu que és el lloc idoni per veure-hi ovnis i, de fet, el dia 11 de cada mes des del 1977 es reuneix un grup d'aficionats a la ufologia a la ja coneguda com l''esplanada dels albiraments', de la mà de Luis José Grifol i Fran Recio, per intentar observar "naus traçadores". L'elecció de la data (el dia 11) és per commemorar l'anomenat 'cas Manises' (l'11 de novembre de 1979), segons explica Fran Recio, "un homenatge a l'albirament més famós d'Espanya", assegura. I molts dels aficionats afirmen que han sigut testimoni d'aquestes visions.

La veritat és que Montserrat és, per a molts, una muntanya on conflueixen diverses energies còsmiques, i que el Sant Grial que es creu que contenen les seves entranyes és el creador de tota la màgia present a la muntanya barcelonina. I és per això pel que es pensa que hi ha hagut multitud de desaparicions a la muntanya i els seus voltants.

PORTALS A ALTRES MONS

Hi ha qui diu que a la muntanya hi ha portes que connecten les diferents dimensions i que hi ha una connexió directa entre Agharta -el regne subterrani dels déus- i Montserrat. Els que creuen en això diuen que l'energia de la muntanya màgica procedeix d'aquest món intraterrestre. Segons la llegenda de les portes interdimensionals, aquest portal de connexió entre mons va ser creat per antics habitants de l'Atlàntida, l'illa mítica desapareguda en estranyes circumstàncies.

Alguns estudis afirmen que Montserrat és una muntanya buida i que al seu interior hi ha un llac subterrani. Allà on estaria conservat el Sant Grial que tant anhelaven els nazis, que volien aconseguir la força que mitològicament conté per convertir-se en invencibles.