L’administració número 1 de Sant Fruitós va vendre un dècim del número 44469, premiat amb 75.000 euros. Segons explicava a aquest diari la seva propietària, Carlota Batanés, es tracta d’una butlleta distribuïda per màquina. «Possiblement, és algú que buscava expressament aquesta terminació», tenint en compte que els números acabats en 69 «són molt demanats» i el més fàcil és trobar-ne per màquina. «Ens ve molta gent de fora», però no descarta sigui algú del poble, apuntava. Si encara no has comprovat si te n'has endut un pessic, pots fer-ho aquí.

Batanés va sentir per la televisió que el segon premi «havia tocat a molts llocs», i mentre cantaven el primer va consultar la web i va veure que sortia l’administració de Sant Fruitós. Ho va corroborar «a través de la nostra intranet», i mirant els albarans on hi ha la relació dels números va poder comprovar que n’havia venut un. Explica que ella encara hi va ser a temps perquè més tard ja no es podia fer aquesta comprovació, que és el que els hauria passat a altres companys. «És només un número, però és una alegria molt gran poder repartir un premi en dates com aquestes i en els temps que corren», assegurava.

Fa una dècada que Batanés va adquirir l’administració de Sant Fruitós, que havia obert la seva mare el 1987. El d’ahir ha estat el primer gran premi que reparteix per Nadal, si bé ja havia donat un milió d’euros a la Primitiva, 120.000 en una quiniela, i un primer premi de la Loteria Nacional.

La sort també va arribar a Manresa

A Manresa van repartir dècims del segon premi a la loteria La Fortuna del carrer de Sant Fruitós i a la loteria Montserrat del Centre Comercial Carreofur, però en cap de les dues no van poder concretar quants n’havien venut perquè la clientela els va comprar per màquina. En el cas de la loteria La Fortuna, Rosa Santasusana, responsable de l'administració juntament amb Toni Dorada, va explicar a Regió7 que el 44469 no el tenen adjudicat físicament, de manera que fins que no els ho diguin no sabran si n’han venut un o vint dècims. En aquesta administració, l'octubre passat van donar un segon premi de la loteria del dijous, i un segon premi de la mateixa loteria el març del 2016, i el 2015. Aquest darrer any també van vendre un quart premi de la rifa de Nadal. Santasusana es va mostrar molt satisfeta de poder repartir sort entre la clientela.

Per part seva, David Fernández, responsable de la loteria Montserrat del Carrefour, explicava que, «el 44469 és un número que recordem haver tret per la màquina i que, com que és una mica estrany, el comprador se l’havia quedat». A banda d’aquest premi i del d’ahir, el febrer del 2020 van donar un segon premi de la loteria del dissabte i també altres corresponents a 12 i 13 encerts de la travessa, de la Bonoloto i de La Primitiva.

Ahir, al ser festiu i com que no van poder saber quants números havien repartit, cap de les dues administracions no va obrir la persiana. Fernández explicava que a la seva loteria hi ha molta clientela fixa però també de més efímera.