El Govern de la Generalitat ha portat a terme una remodelació pràcticament completa dels seus representants a la delegació de la Catalunya Central. Amb pràcticament el 90% de directors territorials (els dels departaments que ja en tenien) renovats, i només un de pendent, el canvi de cares és pràcticament complet. L’única excepció, i encara amb un matís, és la d’Antoni Massegú, que ja va acabar formant part de l’estructura del mandat anterior, tot i que llavors era director dels serveis territorials del departament de Presidència, i ara ho és del de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori.

Massegú va ser, precisament, el primer dels representants territorials de la Catalunya Central nomenat aquest mandat, just després de la delegada territorial, Rosa Vestit, de Junts, que va assumir oficialment el càrrec el 18 de juny, en un acte al Palau Firal de Manresa, en substitució de la republicana Alba Camps, en un intercanvi de colors de partit.

De fet, quan a mitjan mes de maig es va subscriure el pacte de Govern de la Generalitat entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, en el document s’hi detallava a quin color corresponia el lideratge de cadascuna de les delegacions, i en el cas de la de la Catalunya Central es va deixar a mans de Junts, que és qui té la delegada territorial en la persona de Rosa Vestit. A banda de la delegada i dels serveis de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, hi ha vuit departaments més que ja tenen nomenat el seu nou representant territorial a la Catalunya Central, i un que es preveu que es rellevi en els propers dies (el d’Interior, que actualment representa Eduard Freixedes, però que ha de tenir substitut en aquest començament d’any). Resta pendent de tenir representant territorial un departament de nova creació, el d’Igualtat i Feminismes.

Altres departaments, com per exemple el d’Economia i Hisenda o el d’Acció Exterior, no tenen un delegat territorial, sinó que la delegació en el seu conjunt actua com a serveis territorials.

La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central engloba 144 municipis, amb els del Bages (30), el Berguedà (31), el Moianès (10), Osona (50), el Solsonès (15) i la part nord de l’Anoia (8).