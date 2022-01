La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi d’alternatives per a l’estabilització d’un talús situat entre els punts quilomètrics 0,660 i 0,750 de la carretera B-423, a Súria. El treball té com a objectiu evitar futurs despreniments i garantir l’estabilitat del terreny, amb uns costos previstos de 270.013 euros.

L’estudi conclou que la problemàtica del talús és conseqüència de l’erosió i no presenta problemes d’estabilitat. Per tal d’aconseguir estabilitzar el talús es proposen dues alternatives. La primera consisteix a efectuar el revestiment del talús amb formigó projectat sobre una malla de triple torsió ancorada amb bolons. Per tal de reduir l’impacte visual del formigó, es proposa dotar al revestiment d’una coloració amb òxid de ferro. Aquesta alternativa permetria l’execució d’una vorera al peu del talús.

La segona té com a objectiu evitar la visualització de la contenció de materials solts que representa l’estesa d’una malla i la seva posterior protecció amb formigó projectat, per la qual cosa es proposa la construcció d’un mur de gabions. Pel damunt d’aquest mur s’estendria un reblert de terres que adoptaria un talús rectificat, però fortament inclinat. Aquest nou talús de terres es fixaria amb una geomalla sobre la qual es fixarien espècies vegetals enfiladisses.