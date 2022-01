L’il·lustrador navassenc Valentí Gubianas crearà a partir de la setmana que ve un mural de gran format a Sant Vicenç de Castellet que embellirà la façana de l’antiga Tèxtil Montserrat, una nau de passat industrial i que des de fa més d’una dècada és la seu de diferents entitats del municipi. Aquesta obra serà una realitat aquest mes de gener, coincidint amb la Festa Major d’Hivern, que se celebra el dia 22.

L’il·lustrador navassenc, que ja ha signat creacions d’aquest format, serà l’encarregat de donar vida i color a la gran paret frontal de l’equipament, que és una de les façanes principals d’una de les places principals del poble, la de l’Onze de Setembre, on també hi ha l’escola pública Sant Vicenç. L’artista preveu iniciar aquest dilluns els treballs per pintar el mural, que vol ser un homenatge a les entitats.

Segons l’autor de l’obra, Valentí Gubianas, la pintura de grans dimensions, que ocuparà una superfície total de 161 metres quadrats en forma d’ela (dona als carrers Barcelona, que és la part que confronta amb la plaça, i Sardana), serà «un reconeixement al teixit associatiu de Sant Vicenç de Castellet».

Per aquest motiu, a la façana principal de l’equipament, la que és més visible des de la plaça de l’Onze de Setembre, s’hi podran veure representats elements tradicionals del municipi com «els gegants, el Ball de Gitanes, els Tres Tombs i les caramelles». Al lateral, on hi ha el local de l’Associació Musical Castellet, la il·lustració farà «referències a temes relacionats amb la música, amb diferents instruments musicals i gent que canta».

L’il·lustrador bagenc ha treballat en els esbossos del projecte des del mes de novembre passat i preveu iniciar-lo aquest dilluns vinent amb l’objectiu de tenir-lo enllestit coincidint amb la Festa Major d’Hivern, que se celebra el proper 22 de gener. Gubianas assegura que serà una il·lustració «molt viva» i que ha gaudit de valent dissenyant-la. L’artista navassenc subratlla que li fa «molta il·lusió» pintar el mural a la gran façana del local d’entitats de Sant Vicenç, un municipi on fins ara tenia una obra en una casa particular i una altra a l’interior de l’institut.

La pintura del mural a la façana de l’equipament va ser un dels projectes guanyadors dels últims pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Vicenç. juntament amb la millora de l’escola bressol El Niu i la renovació de l’enllumenat a les escales d’accés a la Balconada.

La nau de l’antiga Tèxtil Montserrat, que és de propietat municipal des de l’any 2005, és la seu de la Colla de Geganters de Sant Vicenç i el Grup de Correfoc, l’Esbart Dansaire Santvicentí, el Club Esquaix Atlètic Castellet i l’Associació Musical Castellet. Compleix aquesta funció des de fa més d’una dècada i mitja, quan el consistori va clausurar a corre-cuita per greus deficiències a la teulada l’edifici de les Escoles Velles (posteriorment enderrocades i que ara és una plaça pública), que durant anys havia estat la seu de la major part d’aquestes entitats. En aquests 15 anys, l’edifici que ara es decorarà amb el mural s’ha convertit en un pol de molta activitat per la dinàmica de les associacions que hi conviuen.