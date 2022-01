En quinze dies, del 24 de desembre al 6 de gener, al Bages s'han diagnosticat 6.469 nous positius de covid-19, una xifra que implica que a la comarca almenys un 3,57% de la població són casos actius amb capacitat per transmetre el virus. En onades anteriors, aquest percentatge era proper a l'1%, sense arribar-lo a superar.

Per períodes de set dies, l'última dada facilitada pel Departament de Salut aquest dilluns al matí correspon al del 31 de desembre al 6 de gener, quan al Bages es van registrar 3.320 nous positius. Aquests, se sumen als 3.149 diagnosticats entre el 24 i el 30 de gener en una comarca que, segons Salut, té una població total de 181.423 persones.

Els contagis de covid-19 no remeten al Bages (la dada d'aquests darrers set dies és 171 positius superior a la del període anterior), com tampoc ho fa al Berguedà, on hi ha 1.373 casos actius, el 3,48% de la població total de la comarca. 634 positius es van reportar entre el 24 i el 30 de desembre i 739, del 31 de desembre al 6 de gener.

De tot l'àmbit de Regió7, la comarca amb un percentatge més alt de població infectada i amb capacitat de contagi és el Solsonès, amb un 4,65%. En quinze dies s'hi han detectat 621 casos, segons Salut, 323 del 23 al 30 de desembre i 298 del 31 de desembre al 6 de gener.

A l'Anoia, el percentatge és del 3,47% (4.265 nous positius en quinze dies); el del Moianès, del 3,68% (501 nous casos); el de la Cerdanya, del 3,62% (659 nous infectats); i el de l'Alt Urgell, del 2,14% (420 positius més).

El risc de rebrot del Solsonès, a tocar els 6.200 punts

Aquestes dades influeixen en el risc de rebrot comarcal. Aquest dilluns, el del Bages se situa en els 4.136 punts; el del Berguedà, en els 4.311; el del Solsonès, en els 6.177; el del Moianès, en els 4.052; el de l'Anoia, en els 3.802; el de la Cerdanya, en els 3.796; i el de l'Alt Urgell, en el 2.911.

El risc de rebrot a Catalunya és avui de 3.858 punts. Entre els comarcals, el del Solsonès és la tercera pitjor taxa, només superada pels 8.585 punts de l'Alta Ribagorça i els 6.390 del Pallars Sobirà.