L’Ajuntament de Fonollosa ha publicat la licitació de les obres pel reforçament estructural, reparació i restauració del campanar de l'església de Sant Vicenç de Fals per tal de garantir la seva estabilitat així com corregir d'altres deficiències importants evidents en l'actualitat. Les obres surten amb un pressupost de licitació de 128.905,20 euros i un termini de realització de 10 mesos, aspectes que poden ser reduïts per les empreses proposants, juntament amb millores socials i de l’obra (que són els criteris que es tindran en compte en el procés de concurs).

El Govern de l’ajuntament va encarregar la redacció del projecte executiu per dur a terme les obres de conservació, atès que hi ha importants deficiències estructurals que cal corregir per garantir la seva estabilitat, i va obtenir una subvenció de 64.648 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La resta del finançament serà assumit amb fons propis i de provinents de la Diputació de Barcelona. Aquesta actuació es suma a les accions ja realitzades anteriorment com la rehabilitació del cor, la nau central, la capella gòtica i la fonda durant els anys 2018–2020, i la recent museïtzació de l’espai estrenada el setembre d’aquest any passat L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha destacat el “compromís inequívoc” de l’equip de govern en “preservar i garantir la conservació” del conjunt monumental de les Torres de Fals i ha assegurat que “gràcies al treball fet des de l’ajuntament, des de l’any 2018 hem pogut tirar endavant tot un reguitzell d’actuacions que feien molta falta, ja que el monument estava molt malmès i calia resoldre el dèficit d’actuacions que havia tingut els darrers anys”. Finalment, apunta que “ara l’interior de l’església de les Torres de Fals ja és un espai segur i viu, que compta amb bona part del monument rehabilitat, l’espai museïtzat, i visites guiades per a tot el conjunt, que ens ajuden a donar a conèixer encara més aquest element tan singular del nostre municipi i de la comarca del Bages”.