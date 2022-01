Durant les festes de Nadal s’han fet treballs de millora de l’aïllament de la coberta de la llar d’infants municipal Les Oliveres per tal de donar-hi un millor confort tèrmic tant a l’hivern com a l’estiu.

En concret, s’han substituït els més de 500 m2 de coberta que hi havia per una de nova, cosa que permetrà que hi hagi un millor aïllament tèrmic i, a la llarga, més estalvi energètic i econòmic.

En aquest mateix equipament hi ha prevista la instal·lació d'una pèrgola al pati, que substituirà l'actual tendal que proporciona ombra, a la zona exterior de la llar, durant els mesos d'estiu. Es durà a terme tan bon punt finalitzin les obres de la coberta, ja que aquests treballs no afectaran el correcte funcionament de la llar d'infants.

Tot plegat s’ha adjudicat per 29.600 euros.