Valls de Torroella, al municipi de Sant Mateu de Bages, ha completat les obres de millora del revolt d’accés al pont sobre el riu Cardener que connecta amb el nucli. Els treballs, que s’han inaugurat aquest dimarts, han consistit en un eixamplament de la calçada i del revolt d’entrada al pont, per millorar-ne la seguretat, i la construcció d’un itinerari de vianants a la carretera superior.

Les obres a la carretera d’accés a Valls de Torroella, que han durat aproximadament mig any, han anat a càrrec de la Diputació de Barcelona i han comptat amb un pressupost de 650.732 euros. El treballs realitzats han consistit en la millora del revolt d’accés al pont d’entrada al nucli, desplaçant la traça de la carretera BV-3002 i ampliant significativament el radi de gir i l’ampliació de la calçada, deixant carrils de tres metres d’amplada i un voral de mig metres. Els treballs també han inclòs la construcció d'un mur de contenció.

A causa del canvi del traçat de la via, s’ha desplaçat cap al sud-est la carretera C-1410a, que queda a la part superior i que dona accés al nucli per l’altra banda. En aquest punt s’hi ha adequat un itinerari per a vianants amb una barana de fusta per protegir els desnivells generats en el marge exterior, que serveix també de mirador.

El diputat d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, ha assegurat durant la inauguració de les millores que ha estat «una obra molt complexa perquè tenim dues carreteres i els condicionants del pont històric». Això ha obligat a desplaçar la carretera superior cap al sud per poder fer un nou traçat. Segons Pons, amb aquestes millores els veïns i veïnes de Valls de Torroella tenen «garantida l’accessibilitat al nucli amb tota seguretat i s'eliminen les situacions de risc» que hi havia sobretot per a l’accés de camions de gran tonatge.

Per la seva banda, l’alcalde de Sant Mateu de Bages, Josep Maria Junyent, ha recordat que es tracta d’una obra llargament «reivindicada» perquè es tractava d’un punt amb poca amplada que dificultava el pas de vehicles pesants i n'elevava el risc d'accidentalitat. Segons Junyent, es tracta d'un tram molt concorregut pels camions que van a la zona industrial del nucli i a les granges de l'àrea de Salo i Vallmanya de Pinós «que també tenen aquesta via d’accés principal».