Les escoles Francesc Macià, FEDAC Sagrat Cor de Jesús, i Salipota, totes tres de Súria, han estat distingides amb el Premi Escoles Verdes 2021 de la Generalitat, amb què reconeix iniciatives exemplars d'educació per a la sostenibilitat. En concret, aquests tres centres han destacat en la categoria de treball en xarxa realitzat conjuntament amb altres agents del territori en la millora ambiental de les pròpies escoles i l'entorn, i el reconeixement s'ha fet aquest dimecres amb un acte telemàtic a causa de la pandèmia, a càrrec de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa jordà; i del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

A banda de les tres escoles surienques, els guardons d'aquest any també han estat per a l'escola l'Olivera de Cambrils en la categoria de trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre; i per a l'escola Vedruna de Sant Sadurní d'Anoia, en la categoria d'actuació singular dins o fora del centre, amb la iniciativa Educació Vital. A banda de l'entrega de premis, també s'ha lliurat el distintiu d'Escola Verda a 23 nous centres, de manera que ja en són 859 que el tenen a tot Catalunya, 702 dins la Xarxa d'Escoles Verdes i 157 en xarxes locals de la Xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Catalunya.

En el decurs de l’acte, la consellera Jordà ha afirmat que "la tan desitjada transició de Catalunya cap al desenvolupament sostenible comença precisament a les escoles i en l'àmbit local, perquè és a les escoles on comencen a educar-se les futures generacions, on es capaciten i s’apoderen els infants i joves, i perquè és en l'àmbit local on el valor exemplificador de les comunitats escolars que participen en el Programa Escoles Verdes assoleix visibilitat social i esdevé un referent per a tothom".

Per la seva banda, el conseller d’Educació ha remarcat que "és a l’escola i és gràcies a la tasca dels mestres que els infants adquiriran des de ben petits aquest compromís de respecte per la terra. És gràcies a la vostra tasca que els nois i noies prendran consciència que cada gest, cada decisió que prenem en el dia a dia, té un impacte social i un impacte en el planeta. Perquè l’educació per a la sostenibilitat és compromís personal i solidaritat amb l’entorn, és actuar per al bé comú”.

El Programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.