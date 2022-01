El departament de Salut i els equips d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Navàs han organitzat per a demà una sessió de vacunació sense cita prèvia. Es farà al Casal d’avis, en franja de matí, de 9 a 14h. L’objectiu és millorar els ratis de cobertura en aquesta àrea bàsica, especialment en les dosis de reforç.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha arribat a les 100.000 dosis administrades en aquesta fase de represa, de les quals un 10% són pediàtriques. pel que fa a la cita prèvia, a la Regió Sanitària de la Catalunya Central només hi ha un 25% de cites agafades per a vacunació d’adult i un 28% per a la pediàtrica.