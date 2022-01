Els tres acusats per l'agressió ocorreguda a Balsareny el febrer de 2018, després d'una manifestació de la ultradreta, han negat, davant del jutge, haver increpat i agredit alguns veïns del municipi. Han dit que van participar en una manifestació "sense incidents" i que quan va acabar van marxar del poble. Les víctimes han detallat que van ser colpejats i han assenyalat els acusats com els autors.

"No va ser el mal físic, sinó la humiliació... Ara tinc por i no surto sola al carrer", ha manifestat una de les víctimes. La fiscalia i l'acusació particular mantenen la pena de sis anys per a cadascun d'ells pels delictes contra els drets fonamentals o, de forma alternativa, per amenaces amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics.

El judici, que s'ha celebrat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona, ha arrencat amb les declaracions dels acusats. Els fets van tenir lloc el 17 de febrer, un cop acabada la manifestació impulsada pel col·lectiu 'Por España me atrevo'. Segons el fiscal, els tres acusats, juntament amb altres persones que no han pogut ser identificades, totes elles d'estètica 'skin head', van coincidir amb un grup de persones que es trobava a la terrassa del bar el Casino de Balsareny.

Segons el ministeri públic, "moguts pel seu profund menyspreu a les persones afins a l'independentisme català" van començar a increpar les persones que hi havia i en van agredir a tres: a un li van clavar un cop de puny a la cara; a una altra una bufetada i una empenta que la va fer caure a terra: i al darrer li van clavar una puntada de peu a l'esquena i també el va colpejar amb el pal d'una de les banderes que portava a la manifestació.

El primer a declarar ha estat un dels acusats, Antonio C. Ha explicat que va anar amb la que llavors era la seva parella per mostrar el seu suport a una família del municipi que ho estava passant malament i era "increpada per l'independentisme". Ha declarat que va durar un parell d'hores i que es va resoldre sense incidents. A preguntes del ministeri públic ha negat haver estat al bar on es van produir els incidents i encara menys haver agredit a una de les víctimes.

La seva exparella, Alba S., també acusada, ha explicat que va participar-hi per solidaritat amb la família i en defensa "dels drets fonamentals de les persones". Malgrat assegurar que recordava poc de la jornada, ha assegurat que no va entrar en cap bar i menys agredir a i ningú. "Quan va acabar ens vam muntar al cotxe i vam marxar, no volem problemes", ha dit.

Per la seva part Alberto B., també acusat i llavors delegat a Catalunya de Democràcia Nacional, ha afirmat que va participar en la protesta en suport "de la família, que tenia un fill a la presó". Davant del jutge ha assegurat que ell encapçalava la protesta i que no va tenir constància de cap "enfrontament". També que no coneix a les víctimes.

Les víctimes assenyalen els acusats

Per la seva part, les tres persones agredides han assenyalat directament els acusats com a autors dels fets. La llogatera del bar on van succeir els fets, a qui li van clavar una bufetada i va caure a terra, ha explicat que va tancar el local fins que va acabar la manifestació. Va ser llavors, amb gent fora, quan un grup de persones es van desplaçar fins al local. La dona ha assenyalat directament a Alba S. com a qui la va insultar i a Antonio C. com qui li va donar la bufetada i la va llançar a terra. La dona, que ha reconegut que mai en la vida s'havia sentit tan humiliada, ha afirmat que no s'atreveix ni a sortir sola al carrer. "Em fa por", ha dit.

Una altra de les víctimes, que va patir un cop de puny a la cara, ha explicat que va ser agredit i insultat pels acusats quan intentava fer entrar a dins del local els clients que estaven a la terrassa. La darrera de les víctimes, a qui li van clavar una puntada de peu a l'esquena i també el va colpejar amb el pal d'una de les banderes, també ha assenyalat directament als acusats. El jove ha explicat que va anar cap al lloc dels fets en veure les agressions i per ajudar a la gent a entrar dins del bar. Arran dels fets ha assegurat que no s'atreveix a anar a ciutats grans si no és amb molta gent "per por que em puguin fer alguna cosa".

També ha testificat un altre jove a qui haurien increpat, però no ha agredit. Ha explicat que va voler auxiliar a la gent després de veure com agredien a una de les víctimes.

Els Mossos corroboren el comportament violent

En el judici també ha declarat una agent dels Mossos d'Esquadra que va custodiar la protesta. L'agent ha reconegut que els participants tenien "un comportament violent, amb crits i insults". No obstant això, ha reconegut que ella únicament va veure com en el transcurs d'aquesta increpaven a un periodista.

També ha declarat un responsable de la unitat d'informació del cos policial català que ha corroborat que hi van participar prop d'un centenar de persones i que hi va haver càntics contra l'independentisme com "separatistes, fills de puta; o l'espanyol amb la teva mort gaudeix". A més ha volgut recalcar que els tres dels acusats ja tenien antecedents policials i denuncies relacionades amb delictes d'odi, homòfobs o contra la llibertat religiosa. També ha assenyalat a tots tres com les persones que encapçalaven la protesta i que els vídeos enregistrats durant aquesta va ser el que va permetre a les víctimes identificar-los.

Sis anys de presó

El ministeri fiscal i l'acusació particular demanen per a cadascun dels acusats sis anys de presó. Acusa cadascun d'ells dels tres delictes contra els drets fonamentals o, si el Tribunal ho considera més adient, tres delictes d'amenaces amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. La fiscalia també demana per aquests tres delictes 10.800 euros de multa (3.600 per delicte), la inhabilitació durant cinc anys més a la pena de presó imposada per a l'exercici de professió o ofici educatiu en l'àmbit docent, esportiu i de temps lliure i també la prohibició de comunicació i aproximació a les víctimes, per un període de dos anys superior al d'una eventual condemna a presó.

Pel que fa al delicte lleu de lesions els reclama 1.080 euros de multa a cadascun d’ells. En concepte de responsabilitat civil han d'indemnitzar amb 1.200 euros a les víctimes pels danys morals.

Per la seva part, les defenses exigeixen les absolucions. Consideren que no s'han aportat proves que demostrin que fossin els acusats els que van increpar i agredir a les víctimes.El judici ha quedat vist per sentència.