El 3 de juliol de 2020, el Museu de la memòria de la vinya i el vi va obrir portes en el marc de la Festa Major d'estiu de Sant Fruitós de Bages. A causa de la pandèmia va haver de tancar temporalment a l'octubre del mateix any i des del passat mes de març no ha interromput la seva activitat arribant, aquest gener, als 12 mesos d'obertura.

Durant aquest període, un total de 1550 persones han visitat aquest nou equipament que s'ha convertit en un nou pol de cultura al municipi.

Els visitants han pogut gaudir amb les exposicions "Aigua i memòria de la Séquia", per conèixer aquest element cabdal per al desenvolupament de la comarca, "Tota pedra fa paret" per fer valdre el llegat de la pedra seca al territori, "L'art de l'arc", una mostra d'artesania del santfruitosenc Àngel Oliveras i "Per no perdre el temps", un recull dels principals calendaris tradicionals.

Al llarg d'aquest període s'han organitzat nombroses activitats tant per a públic adult com familiar. Cal destacar, entre les propostes realitzades, el Vi de lletres suculent amb Josep Perdals i Anna Castillo, la proposta Vinestar que combinava el món del vi amb el benestar emocional, l'espectacle de dansa contemporània Empelt o la proposta musical de Musics on cycles.

Pel que fa a les propostes per a públic familiar, els més menuts han après a construir una barraca de pedra seca, a elaborar un calendari tradicional, a disparar un arc o a plantar una albergínia blanca, entre d’altres activitats.

Cal destacar que en aquests primers dotze mesos en funcionament, el Museu s'ha adherit a la Ruta del Vi del Bages i a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i ha ampliat el fons d'objectes que custodia així com també n'ha iniciat el procés de catalogació.

Des del Museu es continuarà treballant per fer arribar el món de la vinya i al vi a tots els públics amb noves propostes i activitats. L'equipament és obert al públic els dijous de 5 a 7 de la tarda, els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. En cas de voler fer una visita fora d'aquest horari cal contactar per correu electrònic a sfb.museu@santfruitos.cat.