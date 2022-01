Sant Fruitós de Bages donarà el tret de sortida el divendres 21 de gener a la celebració de la Festa Major d’hivern, coincidint amb el dia de l’onomàstica del patró de la vila.

Els actes tradicionals començaran a les 12 del migdia amb la missa en honor a Sant Fruitós, que es celebrarà a l’església parroquial. Un cop finalitzada, a partir de la 1 del migdia, la plaça de l’església acollirà l’actuació dels geganters i grallers de Sant Fruitós. A continuació, la Cobla Contemporània oferirà una ballada de sardanes amb un repertori que combinarà peces tradicionals amb sardanes més modernes. Durant la ballada es podrà gaudir amb la sardana “Cantem la llibertat”, composta pel músic sallentí Jaume Riu. El compositor ha creat aquesta peça i l’ha regalat al poble de Sant Fruitós de Bages.

El mateix divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, se celebrarà, al Teatre Casal Cultural, l’acte del pregó institucional. Enguany, Josep Sanfeliu exercirà com a pregoner, i Marina Altimira com a pregonera jove. Sanfeliu destaca per la seva implicació en el teixit associatiu del municipi. Ha col·laborat i format part d’entitats com el Col·lectiu de Recerca Històrica, la revista Montpeità, la Creu Roja, la colla de Geganters i Grallers o la revista Riu d’Or entre d’altres. Per la seva banda, Altimira, amb només 14 anys, destaca per la seva passió per la literatura i l’escriptura amb la publicació de la seva primera obra literària “Las mil mentiras”.

Per accedir a l’acte del pregó caldrà descarregar prèviament una invitació. El mateix divendres 21, festiu a les escoles del municipi, el pavelló d’esports municipal acollirà el Vitamina-H, activitat lúdico-esportiva per a infants des de P3 i fins a 6è de primària. L’activitat es realitzarà des de les 9 del matí i fins a la 1 del migdia amb la possibilitat d’ampliar l’horari des de les 8 del matí i fins a les 2. El preu de l’activitat és de 10 euros per infant i cal inscriure’s prèviament, amb un termini obert fins al 16 de gener.

El dissabte 22 de gener, a les 8 del vespre, arriba al Teatre Casal Cultura el show “Jaleiu” amb Guillem Albà i la Marabunta, un espectacle d'humor i música en directe. Les entrades es poden comprar per 12 euros (anticipades, jubilats i joves) o per 15 euros a guixeta en el següent enllaç: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES

El diumenge 23 arriba la proposta de natura i esport amb la 24a edició de la Marxa del Terme, organitzada pel grup excursionista Posa’t en marxa, que enguany proposa dos recorreguts, un de familiar d’11,8 km i un de 21,75 km.

La sortida es realitzarà entre les 8 i les 9 del matí des del Bosquet i cal inscriure’s prèviament a https://entradas.codetickets.com/entradas/grup-excursionista-posat-en-marxa o a Foto Isidre, al Gimnàs V2O o l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. El preu per participar en l’activitat és de 10 euros i inclou avituallaments durant la ruta i un obsequi al finalitzar. En aquesta edició caldrà que els participants portin de casa un got per tal de no generar residus innecessaris. Les persones que no en disposin podran adquirir-ne un al Nexe- Espai de Cultura a la sortida de la caminada.

A les 6 de la tarda del mateix diumenge 23 de gener, el col·lectiu Xarxa de Teatre Infantil ha programat una nova proposta familiar amb l’obra “Patufet” de la companyia Galliot Teatre. Les entrades es poden comprar per 5,5 euros (socis) o 7,5 euros (general) a https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES

Durant el darrer cap de setmana de gener, també inclòs dins els actes de la festa major d’hivern, el dissabte 29 de gener, a les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural posarà en escena l’obra “Ni rastre de qui vam ser”, a càrrec de Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Les entrades es poden comprar de forma anticipada per 10 euros a https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES

El diumenge 30 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda, serà al torn del cinema amb la projecció de “Pan de limón con semillas de amapola”, de Benito Zambrano, film inclòs en el Cicle Gaudí de cinema. Les entrades es poden comprar a partir de 3 euros a https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES

L'Ajuntament informa que tots els actes del programa es realitzaran seguint totes les mesures sanitàries vigents i complint els protocols dictats per les autoritats.