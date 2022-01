El govern de Sallent, format pel grup municipal d’ERC, manté que la proposta d’ICL d’instal·lar un camp fotovoltaic al vessant sud del runam del Cogulló és un projecte que pot ser positiu pel que suposa d’aposta per les energies renovables aprofitant un terreny erm, però que és clau que la modificació urbanística que la Generalitat té en tràmit perquè això pugui ser possible inclogui un nou pla de restauració del dipòsit, que defineixi molt clarament com es farien compatibles totes dues activitats: el camp solar i la retirada progressiva de la muntanya salina.

Aquesta posició la va exposar l’alcalde sallentí, Oriol Ribalta, en el ple municipal celebrat dimecres al vespre, al final del qual (en el torn de precs i preguntes) el portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, va demanar quina informació disposava l’executiu sobre el procés de modificació urbanística, i quin pronunciament havia fet fins ara l’executiu local davant de la Generalitat en relació amb aquesta tramitació.

La resposta de Ribalta va ser que en aquests moments no disposaven de nova informació, més enllà que «sabem que està en fase de modificació el Pla Director Urbanístic de la Minera, que no només afecta Sallent. Quan tiri endavant, l’Ajuntament tindrà dret a fer-hi al·legacions i en parlarem».

En aquest punt, Ribalta va dir que el posicionament del seu equip de govern en relació amb aquest tema «l’hem fet en diverses ocasions», i que passa per no estar al marge de contribuir a la transició energètica. «I en aquest context, tenim aquest projecte d’ICL sobre la taula, que és cert que ens genera molts dubtes i incerteses, però també hi veiem una oportunitat de poder fer una instal·lació per generar molta energia en un sòl que actualment és erm i no té ús [el del vessant sud del runam], que ja genera un impacte visual i ambiental. I que, per tant, hi veiem l’oportunitat de poder-hi fer aquesta instal·lació». El batlle sallentí, però, va reiterar que, perquè puguin analitzar aquest projecte amb receptivitat, calen «dos condicionants essencials: que vagi de la mà d’un pla de restauració realista i que doni compliment a la sentència que així li obliga i deixi clar com es compatibilitzaran en el temps totes dues activitats; i que, per altra banda, es concreti en què hi pot sortir beneficiat el municipi de Sallent».

El portaveu de Fem Poble va insistir a demanar quin posicionament ha exercit el govern davant la tramitació de la modificació del PDU de la Mineria, i va requerir que es faci prevaldre el pla urbanístic de Sallent. Ribalta va insistir que quan es culmini el tràmit que està fent ara Urbanisme s’obrirà un període d’al·legacions, i que «en el moment que a l’Ajuntament li toqui actuar, ho farà i s’asseurà amb els grups per debatre-ho i consensuar-ho».

Tant Fem Poble com Junts per Sallent (tots dos a l’oposició) van retreure a l’executiu d’ERC que, després de gairebé tres anys de mandat, «encara no s’hagi convocat cap vegada el Consell Municipal de Medi Ambient». David Saldoni, de Junts, també va criticar que l’equip de govern «no tingui cap informació nova de la tramitació urbanística. La informació no només ha d’arribar, s’ha d’anar a buscar».