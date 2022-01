L'Ajuntament de Súria ha demanat a la Generalitat i a l’empresa ICL que s’asseguri la continuïtat de la vorera lateral per a vianants a la nova rotonda de l’entrada sud al nucli urbà, ja que actualment queda interrompuda. La petició es va fer coincidint amb la recent entrada en servei d’aquesta infraestructura viària.

La construcció de la nova rotonda formava part de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’activitat minera al Bages com a element de millora de la circulació, i no ha tingut cap cost per a l’Ajuntament. La promoció del projecte va anar a càrrec d’ICL, d’acord amb els paràmetres establerts

en el PDU, i amb la corresponent llicència urbanística de l’Ajuntament per a la seva realització. La titularitat de la carretera C-1410z, on es troba ubicada la nova rotonda, és de la Generalitat.

La rotonda va ser inaugurada oficialment el passat mes de desembre en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde Albert Coberó, representants d’ICL i diferents membres de l’equip de govern municipal. A petició de l’Ajuntament, la nova rotonda compta amb una olivera centenària, l’escut de la vila i el nom del municipi en lletres de grans proporcions, com a elements identificatius.