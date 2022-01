«Tots tenim una segona oportunitat si la sabem aprofitar». Aquesta és la reflexió que fa la responsable de la botiga d’artesania i queviures El Celler de Mura, Roser Font, que, després de tancar l’establiment a causa de la pandèmia, ha tornat a començar. La davallada de vendes a causa de la pandèmia van fer insostenible el negoci i fa un any es va veure obligada a abaixar la persiana. Esperonada per la família i els amics, l’estiu passat va optar per reinventar-se i ha tornat a obrir el negoci, que ara ha centrat en els productes artesans de producció pròpia i de proximitat.

La botiga El Celler, que Roser Font regentava des de feia 16 anys, es va veure abocada a tancar el 17 de gener de l’any passat. Font, que precisament aquest dilluns explicava aquesta experiència al programa de TV3 El Foraster just quan acabava de plegar, ha tornat a començar i ha reobert l’establiment situat al nucli de la petita població bagenca. «Vaig veure que realment tenia una segona oportunitat i els recursos per fer-ho i vaig tornar a engegar», explica.

Botiguera de mena (de petita ja hi somiava), es mostra molt satisfeta d’haver tornat a començar. La pandèmia de la covid-19 va ser un cop dur per al seu petit negoci. «Amb els confinaments perimetrals no podia pujar a Mura ni el segon resident, ni el turista, i només amb la gent del poble no ho vaig poder aguantar perquè cada cop m’anava endeutant més i vaig decidir tancar». Amb la fi del negoci, un dels pocs que hi ha al poble, aparcava també la seva gran passió. Però amb l’arribada de l’estiu, la reactivació del turisme i empesa per familiars i amics va fer un cop de cap, i després d’un rentat de cara va tornar a obrir l’establiment. Assegura que «primer no volia fer-ho, però vaig pensar que ho podia tornar a provar i potenciar la botiga amb les coses que sé fer», i «la veritat és que estic molt contenta d’haver-ho fet i de poder fer el que realment a mi m’agrada, i tornar a lluitar pel petit comerç, que està una mica oblidat i hauríem d’ajudar més». El petits comerciants, diu, «som gent que ens agrada la nostra feina, que en gaudim, la fem amb el cor i tenim una part humana que hem de saber aprofitar».

Ara la botiga està més encarada a l’artesania i «al que fem nosaltres»: oli de primera premsada (que elabora el seu marit amb les oliveres pròpies), verdures de temporada dels seus horts i melmelades que la Roser, que té 58 anys i en fa 34 que viu a Mura, fa artesanalment al seu obrador. Tot plegat ho acompanya amb altres productes de proximitat, com embotits de Mura, coques i carquinyolis del forn del poble, ratafia de Talamanca o vins del Bages, entre d’altres. En definitiva, vol «potenciar els productes locals i de proximitat».

Un petit taller de costura

Font ha aprofitat la reobertura de la botiga, que està dissenyada amb molta cura i amb tots els detalls, per encabir-hi una altra de les seves grans passions: la costura. Abans ja hi tenia alguns articles que fabricava a casa a estones lliures, però ara ha incorporat un petit taller on confecciona bosses, davantals i altres articles i que li permet «fer el que realment m’agrada, que és crear coses». Només passar la porta de la botiga, amb l’energia que desprèn, queda clar que Roser Font és un clar exemple que les segones oportunitats existeixen i que mai és tard per tornar a començar.