Vuit mesos després que es llancés la proposta de la posada en marxa d’un projecte d’habitatge cooperatiu amb 18 pisos a Sallent, els seus impulsors han fet una última crida per salvar-lo i fer-lo possible intentant incorporar els socis suficients perquè pugui engegar, ja que a hores d’ara no té el suport necessari.

Els promotors de la iniciativa (la cooperativa barcelonina La Dinamo, que té el suport de l’Ateneu de la Catalunya Central i de l’Ajuntament de Sallent) exposen que hi ha un «petit grup motriu» que ja s’hi ha compromès i vol tirar endavant el projecte, però admeten que, més de mig any després de llançar la proposta, «tot i així no és suficient perquè la reconstrucció de l’edifici pugui ser viable, ja que es necessiten més persones». Davant d’aquesta situació, la cooperativa i el consistori han llançat «una última crida», en forma de campanya informativa a través de les xarxes socials, per intentar atreure «tots aquells i aquelles que podrien i voldrien sumar-se a aquesta iniciativa». L’objectiu és promoure-la més enllà de Sallent, tenint en compte que en l’estadi inicial la difusió va ser molt limitada a l’àmbit local.

El projecte es desenvoluparia en un edifici municipal cedit en usdefruit per part de l’Ajuntament a la cooperativa per a 75 anys prorrogables. És situat al carrer del Bisbe Valls, en ple nucli antic de Sallent, a tocar de la plaça de la Pau, i es preveu adequar-lo mitjançant una rehabilitació integral de l’immoble i modificant la coberta per poder construir una tercera planta. Això donaria lloc a 18 habitatges (per a 16 unitats de convivència, mentre que 2 se cedirien a l’Ajuntament) distribuïts entre les tres plantes, amb una superfície d’entre 46 i 98 m². També hi hauria uns baixos que es destinarien a espais comunitaris juntament amb una part de la primera planta, i a més, es disposaria d’un pati comú i d’un espai de locals que gestionaria la cooperativa i que es destinarien a l’activitat comercial, o a usos culturals i socials. Els inquilins haurien de donar una entrada i abonar una quota mensual variable segons el finançament que la mateixa cooperativa pugui aconseguir. L’Ajuntament hi aportarà entre 60.000 i 90.000 euros.

Fins ara la proposta no ha tingut gaire crida, especialment entre la gent jove, tot i que és un dels públics principals als quals anava enfocat quan es va posar en marxa, i s’ha plantejat des del primer moment com un model d’habitatge òptim per donar sortida a la demanda i que a l’Ajuntament no li resultés costós. També és una aposta municipal per a la rehabilitació d’habitatge vell, i no pas per a la creació de noves àrees residencials.

Tanmateix, al llarg d’aquest procés de vuit mesos (des que se’n va fer la primera presentació pública, el mes de maig passat) un dels aspectes que s’ha posat de manifest és el de les dificultats dels joves per accedir a aquests habitatges malgrat els beneficis econòmics d’una cooperativa, i encara més en un context com el de Sallent, en què hi ha molt segon habitatge fruit d’una herència, que pot resultar més atractiu i assequible de rehabilitar per als joves que en puguin ser beneficiaris, que no pas embarcar-se en altres projectes com el de la cooperativa.