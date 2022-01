El ministeri de Sanitat calcula que un 25% de la població de l’Estat ja ha patit la covid-19 en alguna de les seves variants. La xifra és difícil de calcular, ja que no tots els casos han quedat registrats, però tot i així, les dades facilitades pel Departament de Salut sí que indiquen que a les nostres comarques ens apropem a aquesta xifra. En tres municipis, Avinyó, Castellgalí i Sant Fruitós, fins i tot se supera.

L’òmicron ha provocat una explosió insòlita de nous positius. Al Bages, per exemple, la xifra oficial de casos acumulats des de l’inici de la pandèmia és aquest dilluns de 39.662, un 22,06% de la població (1 de cada 5 persones). De tots ells, però, un 35% s’han diagnosticat en el darrer mes, durant la sisena onada.

Al Berguedà, els infectats acumulats ascendeixen a 8.663, el 22,29% de la població, i igual que al Bages, un 35% es tracta de persones contagiades durant la sisena onada. Al Solsonès, la dada acumulada és de 3.139 contagis (23,58% dels habitants) i a l’Anoia, s’ha arribat ja als 24.917 casos (20,66%); al Moianès, als 2.796 (21,42%); a la Cerdanya, als 4.113 (23,97%); i a l’Alt Urgell, als 3.979 (20,51%).

Avinyó acumula 594 casos entre 2.241 habitants

Per municipis, al Bages n’hi ha tres que superen el 25%. És a dir, són pobles on almenys 1 de cada 4 habitants ha patit el virus. Són Avinyó (594 casos, el 26,51% d’una població de 2.241 persones), Castellgalí (26,41%) i Sant Fruitós (25,87%), segons les dades facilitades per la Generalitat al web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AquAS). Dos municipis més s’apropen a aquest 25%. Són Santpedor (24,86%) i Artés (24,64%).

17.588 casos a Manresa

A Manresa, on Salut calcula una població de 79.753 persones, la pandèmia hi ha deixat ja 17.588 casos, el 22,05% dels habitants. Amb pitjor dades que la capital també hi ha Navarcles (23,83%), Sant Joan (22,38%) i Balsareny (22,33%). En canvi, a Marganell no s’arriba al 14% i a Castellfollit i Marganell es voreja el 16%.

Puigcerdà és la capital de les comarques centrals amb més població afectada, un 24,59%

Quant a altres capitals de la Catalunya Central, la pitjor dada la té ara per ara Puigcerdà, amb un 24,59% dels habitants afectats pel virus durant la pandèmia (2.357 casos). La següent és Solsona (2.288 casos, un 23,70% de la població). A Berga, la covid-19 ha assolit oficialment els 3.817 casos (22,52%); a la Seu d’Urgell, els 2.780 (22,10); a Igualada, els 9.076 (21,93%); i a Moià, els 1.321 (21,41%).