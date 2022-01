L’ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez de Santpedor, que ja era prevista en els pressupostos de l’any passat, ha fet un pas més perquè pugui començar a gestar-se aquest any amb l’objectiu que estigui enllestit de cara a la temporada 2023-2024. El darrer ple ordinari de l’Ajuntament va donar llum verda a la convocatòria per a la licitació dels treballs, que han de resoldre la necessitat d’espai per a l’activitat esportiva dels clubs del municipi.

Després de l’aprovació del projecte definitiu, que es va fer a principi de l’any passat, un cop es liciti ja es podran començar els treballs, possiblement en aquest primer trimestre de l’any, que suposaran la construcció d’una segona pista per guanyar més espai i aconseguir més funcionalitat de les instal·lacions. En concret, les obres consistiran a ampliar l’equipament actual amb una segona pista annexa, que permetrà doblar la capacitat actual de la instal·lació. I és que el pavelló tal com és ara ha quedat petit per acollir l’activitat esportiva, sobretot entre setmana, de les entitats que en fan ús continuadament per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Santpedor, Agustí Comas, explica que l’ampliació del pavelló «és una necessitat de fa temps per la manca d’espai, i ara la podrem desencallar». Segons Comas, la previsió és que, quan comencin els treballs, «es continuï realitzant l’activitat habitual amb normalitat i pugui conviure amb les obres».

Els treballs d’ampliació del pavelló, que tenen un pressupost d’1,4 milions d’euros, preveuen 3 pistes transversals per encabir -hi els esports que s’hi practiquen, a banda de la pista central gran. Així, amb la reforma prevista es passarà a disposar d’una instal·lació que en el seu conjunt tindrà una superfície de 3.400 metres quadrats. L’ampliació preveu també, com a novetat, una sala tatami, que permetrà acollir la creixent activitat de judo que hi ha darrerament.

D’altra banda, en el projecte també s’inclou fer millores en el sistema de climatització per a la millora de l’eficiència energètica del pavelló en la seva totalitat. Els treballs es preveuen fer en una sola fase i consistiran en la fonamentació i la construcció de l’estructura, revestiments i acabats. Els prop de 1.500 metres quadrats de nova construcció es destinaran a una segona pista que es podrà usar de forma transversal per a la pràctica esportiva de diferents disciplines.

L’ampliació del pavelló és una de les inversions que ja figuraven en el pressupost de Santpedor del 2021 però que s’executarà en aquest exercici. Un cop s’adjudiquin les obres, els treballs ja es podran iniciar. Tenint en compte que el termini d’execució és de 13 mesos, l’objectiu és que les noves instal·lacions «puguin funcionar a ple rendiment» de cara a la temporada 2023-2024, diu Comas.

Recentment, també s’han fet algunes millores en aquest mateix equipament esportiu, com la instal·lació d’un nou marcador i el canvi de la megafonia, i es veuran completades amb la nova intervenció prevista.