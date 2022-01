Les farmàcies de la Catalunya Central que fan testos per a la comunitat escolar ahir encara en feien amb la incertesa de fins quan podran aguantar amb l’estoc que encara tenien i també amb la incògnita de quan els arribaran els nous.

A la farmàcia Ros Simats, del passeig de Pere III de Manresa, ahir encara van donar 25 números al matí i 25 més a primera hora de la tarda perquè els membres de la comunitat educativa s’hi poguessin fer testos. Tot i això, estaven a l’expectativa de veure quan els n’arribarien de nous, amb el dubte de si en tindrien o no per avui.

La situació era semblant a la farmàcia Trapé, on ahir al matí encara tenien testos per a escolars gràcies a la previsió que havien fet, però asseguraven que de moment no els n’arribaven de nous.

A la farmàcia Boixareu, d’Artés, ahir al matí explicaven que havien fet els últims 39 testos que els quedaven i estaven a l’espera de rebre’n de nous entre avui a la tarda o demà.

En canvi, també al Bages, a a la farmàcia Rosado de Navarcles i a la farmàcia Riera de Navàs, explicaven que encara tenien testos per poder fer les proves.

En el cas de Berga, des de la farmàcia Saz, on donaven cita prèvia per fer els testos a escolars, explicaven que ja tenien gairebé totes les hores cobertes i asseguraven que «hem fet molts més testos dels que ens pensàvem». Pel que fa al material confiaven en què els n’arribarien per poder continuar fent testos.

A la farmàcia Serra de Gironella, ahir a la tarda, els quedaven encara testos i estaven a l’espera de veure quants en feien.

A Solsona, el farmacèutic Antoni Boix declarava ahir que a la farmàcia estaven «desbordats» per fer testos a la comunitat educativa, amb cues a fora de l’establiment. Assegurava també que «estem mirant de si ens en poden portar uns quants aquesta setmana».

Quan en una aula hi ha un positiu, els alumnes d’aquell grup tenen quatre dies per fer-se un test d’antígens subvencionat en una farmàcia. Les oficines de farmàcia que fan aquests testos són les que estan adherides al sistema de testos d’antígens ràpids (TAR).

A l’àmbit de Regió7 hi ha gairebé un centenar de farmàcies que hi estan adherides i a més de fer aquests testos finançats per a la comunitat educativa, en aquests establiments també es pot fer la notificació, via telefònica dels positius en els testos d’antígens que es venen a les mateixes farmàcies i que es poden fer a casa.