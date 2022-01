La Festa Major d’Hivern de Monistrol de Montserrat tornarà a comptar aquest any amb el tradicional ball del Bo-Bo, una de les tradicions més arrelades a la vila i que l’any passat es va haver d’anul·lar, per primera vegada des de la guerra civil, a causa de la pandèmia de la covid-19. Enguany, l’Associació de Sant Sebastià recupera tots els actes del vot de poble, de manera que el municipi tornarà a gaudir aquest dijous, dia de Sant Sebastià, de la típica dansa a la plaça que porta el mateix nom. Ho farà amb els balladors amb mascareta i seguint les mesures de seguretat.

La pandèmia va deixar l’any passat la vila de Monistrol sense l’element més distintiu de les Festes de Sant Sebastià: el ball del Bo-Bo, declarat element festiu patrimonial d’interès nacional i que té lloc cada 20 de gener. Després d’aquest parèntesi, segons el president de l’Associació de Sant Sebastià, Joan Pozo, enguany s’ha apostat, «amb molta precaució», per recuperar els actes amb totes les mesures de seguretat i pensant també en la «salut de la festa i en la dificultat de recuperar-la si es deixava morir dos o tres anys».

La celebració tindrà lloc amb les mesures de seguretat pertinents com l’ús de la mascareta per part de les tres parelles de balladors que dansen entre el públic i «confiant amb la prudència» dels assistents. Com que l’any passat el ball es va suspendre, la festa ha mantingut els mateixos administradors del 2021 (que són els balladors), a qui, de manera extraordinària, es va prorrogar el càrrec.

Els actes religiosos també es mantenen amb normalitat, però adaptats als aforaments actuals i l’associació ha instal·lat megafonia a l’exterior de l’església per tal que es puguin seguir les celebracions des de l’exterior. Les persones que vulguin venerar les relíquies i el sant, i que no puguin accedir a l’església, podran fer-ho un cop acabat l’ofici i hagin sortit els assistents.

Els actes de la Festa Major d’Hivern de Monistrol de Montserrat comencen demà amb la celebració de La Vigília, a 2/4 de 9 del vespre, a l’església parroquial. Dijous, diada de Sant Sebastià, hi haurà els actes principals de la celebració amb la passada per recollir els administradors, les autoritats i la bandera abans de participar en l'ofici solemne, on es veneraran les relíquies i es cantaran els goigs, a càrrec de l’Orfeó Monistrolenc. Posteriorment, hi haurà el pregó i ballada de sardanes.

Ja a la tarda, es farà la passada i la processó amb la imatge del sant. Posteriorment, a les 7, a la plaça del Bo-Bo, es farà el repartiment del pastisset de Sant Sebastià i es presentarà la parella de l’administrador que fa de Prior. Enguany, com a mesura de seguretat, l’entitat ha anul·lat els típics refrigeris amb els associats i només es repartirà el pastisset a l’aire lliure. Finalment, tindrà lloc el ball del Bo-Bo i, com és habitual, s’aprovaran els administradors de la Festa de Sant Sebastià del 2023. Com a novetat, els actes estaran amenitzats per la Cobla Osona, que substituirà a la Principal de Berga, que ho feia habitualment.

Diumenge vinent, també se celebrarà la Festa de les Santes Relíquies, que es va recuperar el 2016 i que segueix el mateix patró que els actes de la festivitat de Sant Sebastià. Per cloure la festa major d’hivern, el cap de setmana del 29 i 30 de gener es farà la novena Festa dels Romeus pels carrers del casc antic.