Els nous protocols introduïts en aquest segon trimestre per a l’aplicació de quarantenes als centres escolars, molt més laxes que en el primer malgrat la línia ascendent de casos en plena sisena onada, es reflecteixen amb grans contrastos en les dades setmanals que queden recollides en el portal Traçacovid. El nombre de classes confinades és mínim, però si es fa un recompte detallat del nombre de persones en quarantena i el de positius detectats els darrers deu dies, surten xifres molt elevades.

Al conjunt de l’àrea d’influència de Regió7, en el balanç final de la primera setmana del segon trimestre hi apareix un únic grup confinat amb 12 persones fent quarantena, en una escola d’Avià. De fet, aquest del Berguedà és un dels només 12 grups confinats que hi havia al conjunt de centres escolars de Catalunya en el tancament de la setmana. Cal tenir present, que tan sols les comarques de l’àrea central van tancar el primer trimestres amb 16 aules en quarantena, i que en el moment de màxima afectació entre setembre i desembre, n’hi va arribar a haver en aquesta demarcació un total de 40.

Però aquest únic grup al Berguedà contrasta, com es deia a l’inici, amb les xifres totals d’alumnat i docent que s’han d’estar a casa i dels positius registrats (sense que la majoria afectin el conjunt d’una aula). Segons les dades del portal Traçacovid, només al Bages es va tancar la setmana del retorn després de les vacances de Nadal amb 1.659 persones confinades en el marc dels centres educatius, tot i que no hi havia pròpiament cap classe completa en quarantena. I en el conjunt de les set comarques de l’àrea de Regió7, pujaven a un total de 3.697. Al Berguedà, on hi consta aquell únic grup, la setmana es va cloure amb 479 persones confinades. Al Moianès eren 121, a la Cerdanya 111, al Solsonès 131, a l’Anoia 1.033 i a l’Alt Urgell 163. Cal dir que, en l’actualització a dia d’ahir, apareixia un grup classe confinat al Solsonès. Però, més encara que la xifra de confinats (una part dels quals ho són com a contactes estrets no vacunats), crida l’atenció el nombre de positius en el context educatiu.

Igualtat entre positius i confinats

Segons el mateix portal, en els darrers deu dies (inclou, els que s’havien detectat els últims dies del primer trimestre) s’hi han registrat un total de 3.446 positius, sumant les set comarques. Gairebé la meitat (1.628) són al Bages. La resta es distribueixen de la següent manera: 86 al Moianès, 404 al Berguedà, 104 a la Cerdanya, 115 al Solsonès, 158 a l’Alt Urgell i 951 a l’Anoia.

Un dels aspectes que destaca d’aquestes dades és que entre les dades de positius i les de persones en quarantena hi ha poques diferències, el que reflecteix les conseqüències dels nous protocols. És a dir, els confinats són, bàsicament, persones positives, i en molt pocs casos contactes estrets negatius. Cal recordar que, coincidint amb l’inici del segon trimestre, el 10 de gener passat s’han eliminat les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil i primària.

Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, únicament s’indica quarantena quan hi ha cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies. En aquest cas, els alumnes immunitzats n’estan exempts i només fan quarantena els alumnes no immunitzats.

Es consideren immunitzats aquells alumnes amb la pauta completa i aquells que hagin estat positius en els darrers 3 mesos. Els immunitzats poden, per tant, seguir anant a classe. A secundària, es mantenen els protocols establerts. L’alumnat immunitzat tampoc ha de fer quarantena, mentre que els no immunitzats n’han de fer durant 7 dies.