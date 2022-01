El programa de la Festa de Sant Sebastià de Súria ha incorporat novetats en els seus actes davant de l'actual evolució de la pandèmia.

La complicada situació sanitària ha dut el consistori del municipi bagenc a convertir el Pregó de les Festes, previst per aquest dimecres a les vuit del vespre, en un acte telemàtic a través del canal de Youtube del consistori. La Missa solemne i renovació del Vot de Poble també seguiran el mateix camí. L'acte es retransmetrà en directe el dijous a les onze del matí a través d'aquest enllaç.

El programa d'actes continuarà el divendres 21 de gener amb el Concert de The Penguins. Reagge per Xics (19h) El Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort, lloc que acollirà l'esdeveniment, obrirà les portes a les 18.30 hores per afavorir l'entrada esglaonada. El consistori ha anunciat que l'ús de la mascareta serà obligatòria a partir dels 6 anys. També n'ha recomanat l'ús per a infants d'entre 3 i 6 anys.

Serà en el mateix complex esportiu on dissabte 22 de gener tindrà lloc el Concert de la Coral Escriny a les 21 hores. Les portes s'obriran a 2/4 de nou per afavorir l'entrada esglaonada dels assistents.

