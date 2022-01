El Consell Comarcal del Bages ha demanat a la Generalitat que el territori disposi d’un cicle formatiu de grau superior de química. La petició s’ha fet en el marc d’una trobada virtual de representants del territori amb el president de l’Agència de l’FP de Catalunya, Fabian Mohedano, i del director general de Formació Professional, Àngel Luis Miguel Rodríguez.

La reunió també ha servit per presentar a la Generalitat les conclusions de l’estudi «Les necessitats formatives del sector químic del Bages», que es va fer públic a la tardor i que assenyalava la necessitat que el Bages completi l’itinerari formatiu cap a la universitat en química per aconseguir retenir el talent, generar l’atracció de noves empreses i donar resposta a les demandes de feina del teixit empresarial.

La vicepresidenta primera i consellera de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, i la consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, Cristina Fabregat, han encapçalat la representació territorial que també ha comptat amb la participació de PIMEC i l’EPSEM-UPC Manresa. Fabregat ha manifestat que «com a territori volem incidir en la planificació de l’oferta formativa i millorar específicament els estudis de química. És un sector que creix i crea ocupació de qualitat. Per a nosaltres és clau retenir el talent de la comarca i per fer-ho possible ens cal completar l’itinerari dels estudis de química perquè afavorirà tot el teixit industrial, no només el químic».

En el marc de la trobada, la Generalitat s’ha compromès a adequar l’oferta formativa del territori a través del treball i el diàleg establert en el marc de la Taula de la Formació del Bages que cerca ajustar de manera adequada l’oferta formativa amb la demanda dels agents de la comarca i de l’alumnat.

Una necessitat educativa

Actualment, del conjunt de comarques de Catalunya que ofereixen estudis d’FP en l’àmbit de la química, el Bages és l’única comarca que no disposa de cicles formatius de grau superior. El territori només ofereix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Operacions de Laboratori, que s’ha estrenat aquest mes de setembre a l’IES Castellet a Sant Vicenç de Castellet, una oferta que és clarament insuficient per a les empreses. Aquesta manca d’oferta d’FP de grau superior també perjudica la UPC-EPSEM, que tot i que fa més de 40 anys que ofereix estudis d’enginyeria química al territori, no compta amb cap cicle formatiu de la mateixa família professional.

L’estudi «Les necessitats formatives del sector químic del Bages» posa de manifest que la indústria és el sector que genera més ocupació i de més qualitat amb feines més estables i salaris més alts. El document assenyala que per enfortir la indústria i els sectors estratègics com el químic és clar garantir una formació de qualitat a tots els nivells.