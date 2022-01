Gairebé 20 anys després que se’n comencés a parlar, Navarcles ja disposa d’un nou centre d’atenció primària. Finalment, el nou equipament, que s’havia anat demorant pels desacords polítics sobre la seva ubicació, va obrir portes ahir al matí. El centre, que està situat en un edifici de nova construcció a l’avinguda Lluís Companys, dóna servei als municipis de Navarcles, Mura i Talamanca.

Tot i que dilluns ja es van atendre urgències, els usuaris van poder estrenar ahir les noves instal·lacions del CAP, que ja funcionen a ple rendiment. La primera jornada va tenir una afluència d’usuaris considerable derivada, sobretot, de les proves relacionades amb la covid-19. El nou equipament, que s’ha estrenat en plena sisena onada de la pandèmia, ocupa 1.000 metres quadrats distribuïts en una única planta.

L’entrada en servei del nou equipament suposa un canvi molt significatiu per a la població en comparació amb l’antic ambulatori, ja que es tracta d’un edifici molt més ampli, amb molta lluminositat i més consultes i despatxos. El CAP que tenia el municipi, que era de mitjan anys 80, havia quedat petit, la qual cosa feia necessari el nou equipament. La construcció del centre ha suposat una inversió de 2,8 milions d’euros finançats pel CatSalut.

Els treballs van començar a mitjan del 2020 en uns terrenys situats a l’avinguda Lluís Companys, que l’Ajuntament de Navarcles va cedir a la Generalitat. L’edifici, que consta d’una sola planta, inclou una vintena de consultes. En concret, n’hi ha tres de medicina general, tres més d’infermeria i una de pediatria i disposa també d’una àrea d’atenció no programada o d’urgències amb dos boxs polivalents i una sala de tractaments d’emergència i observació. Completa el servei una consulta de llevadora i espais polivalents per a oferir el servei d’odontologia, així com també una aula d’educació sanitària.

El nou CAP s’ha estrenat després de gairebé 20 anys que es comencés a parlar de la renovació del centre d’atenció primària del municipi. El 2003, el consistori, aleshores governat per CiU, apostava per ampliar les dependències que hi havia, però el 2006 es va decantar per fer-lo en uns terrenys al carrer de Pau Claris. Com que s’havien de desenvolupar urbanísticament, el 2007 el PSC va canviar aquella opció per un espai a l’antiga Dresca, que tampoc no va prosperar. Els desacords polítics sobre el lloc on ubicar-lo en van retardar el projecte, que finalment ja és una realitat.