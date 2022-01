L'Ajuntament de Sant Fruitós ha posat en marxa dos nous sistemes de sonorització en semàfors del nucli urbà, tots dos situats a la travessera de la Carretera de Vic, per donar més seguretat a persones invidents.

Aquest sistema, denominat Passblue, s'activa mitjançant el Bluetooth de qualsevol telèfon intel·ligent o a través d’un comandament a distància específic. Quan l’usuari o usuària s’apropa al punt instal·lat, s’activa un sistema sonor. En aquest moment el sistema emet un determinat so per indicar si es troba en verd, i es pot creuar, o es troba en color vermell. També emet un senyal determinat per indicar que el semàfor està en verd però que en breu canviarà a color vermell.

Sant Fruitós de Bages amb la instal·lació d’aquests dos nous sistemes, ja compta amb un total de vuit punts sonoritzats que estan ubicats pràcticament tots a la Carretera de Vic,ja que es tracta del vial amb més trànsit del municipi, excepte un que és a l'avinguda de Jaume I.

Aquest sistema permet dotar de més autonomia a les persones invidents alhora que se’ls ofereix més seguretat a la via pública.