La història més que centenària del singular ball del Bo-Bo de Monistrol de Montserrat ha escrit aquest dijous al vespre una nova pàgina. O, més ben dit, hi ha afegit una nova imatge: la dels balladors amb mascareta. Una conseqüència més de la pandèmia que, tanmateix, ha permès, com a mesura preventiva, recuperar aquesta tradició després que el 2021 s’hagués d’anul·lar, ja que ens trobàvem en una de les fases més restrictives com a conseqüència de la situació sanitària. Una suspensió que passava per primera vegada des de la guerra civil.

Aquest dijous al vespre, però, i malgrat el context de la sisena onada, les arcades de la plaça que du el nom del ball han tornat a ser escenari d’una dansa que culminava la diada religiosa i festiva de sant Sebastià. N’han estat protagonistes Sílvia Subirana de la Cruz i Javier Iglesias Vázquez (representant la figura de l’abat); Gemma García Clotet i Jordi Martínez Galera (com a batlle); i Mercè Claret Gutiérrez i Francesc Rubio Gutiérrez (com a prior). Com que l’any passat el ball es va suspendre, la festa ha mantingut els mateixos administradors (que són els balladors i la figura a la que representen) del 2021, a qui, de manera extraordinària, es va prorrogar el càrrec. Com a novetat, enguany els actes han sigut amenitzats i el ball interpretat per la Cobla Osona, que substituïa a la Principal de Berga, que era la que ho feia habitualment. L’Associació de Sant Sebastià recuperava tots els actes del vot de poble i el culminava amb el seu element més distintiu, un ball del Bo-Bo que està declarat element festiu patrimonial d’interès nacional. La dansa s’ha fet sense pràcticament variacions respecte el que és habitual, tret de l’ús de la mascareta per part de les tres parelles de balladors, que evolucionen molt a prop del públic situat dempeus (i que, lògicament, també duia mascareta). Un públic menys nombrós de l’habitual, però que ha donat el caliu just a la tradició. Cal destacar que, al costat de l’alcalde des de l’espai d’autoritats, ha seguit les evolucions de la dansa el nou abat de Montserrat, Manel Gasch. Els actes religiosos també s’han mantingut i celebrat amb normalitat, però adaptats als aforaments actuals. Els actes de la Festa Major d’Hivern de Monistrol de Montserrat van començar ja dimecres amb la celebració de La Vigília, a 2/4 de 9 del vespre, a l’església parroquial. Aquest dijous, diada de Sant Sebastià, els actes han començat amb la passada per recollir els administradors, les autoritats i la bandera abans de participar en l'ofici solemne, on s’han venerat les relíquies i cantat els goigs, a càrrec de l’Orfeó Monistrolenc. Posteriorment, s’ha fet el pregó i ballada de sardanes. Ja a la tarda, s’ha fet la segona passada i la processó amb la imatge del sant. Enguany, com a mesura de seguretat, l’entitat ha anul·lat el refrigeri. Això ha fet que la ballada comencés mitja hora abans de l’habitual (a quarts de 8). De fet, a quarts de 9 ja s’arribava al final de la dansa i es produïa el moment culminant i que dona nom a la ballada: l’anunci dels administradors de la festa de l’any que ve. Així, s’han proclamat els noms de Roger Torres Janer (abat), Marina López Miralles (prior) i Ferran Parera Morales (batlle). I la resposta del públic a cadascun d’ells ha estat unànime: «és bo». Diumenge vinent, també se celebrarà la Festa de les Santes Relíquies, que es va recuperar el 2016 i que segueix el mateix patró que els actes de la festivitat de Sant Sebastià. Per cloure la festa major d’hivern, el cap de setmana del 29 i 30 de gener es farà la novena Festa dels Romeus pels carrers del nucli antic.